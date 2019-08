Kickboxer přerážel partnerce kosti v obličeji. Nechtělo se jí k plotně!

Jejich vztah byl poměrně idylický. Avšak ne natolik, aby zápasníkova milá poskakovala, jak on právě píská. A právě to se dívce s křehkou tvářičkou stalo osudným!

„I když to možná zní komicky, důvodem problému byla polévka,“ vyprávěla v rozhovoru pro server Mash on Moika Nasťa. Do smíchu jí ale není. Ani nebylo.…

Její milý jednoho rána rozkázal: „Uvař mi polívku!“ Ještě rozespalá Nasťa řekla „ne“, načež ji hora svalů chytla za vlasy a odtáhla do kuchyně! Tam hrůzná scénka vyvrcholila. „První ranou mi způsobil tři zlomeniny v obličeji,“ popisovala. „Pak mi dal ještě ránu, to už jsem ale byla v šoku a ani si neuvědomovala, co se vlastně děje.“

Pecka to byla taková, že dívce způsobila mnohačetné zlomeniny v obličeji. Během operace jí lékaři opravili »fasádu« fixovanými destičkami. Trvalo rok, než se dala do kupy.

Teď prokuratura chystá na »hrdinu« kvůli těžkému ublížení na zdraví žalobu. Své nelidské chování bude s největší pravděpodobností již brzy vysvětlovat u soudu…