Réway po premiéře za Kladno: Sám jsem překvapený, jak umí Jágr nahrát | iSport.cz

Minulý víkend už s legendou individuálně trénoval, v pondělí absolvoval první trénink s celým týmem. A ve čtvrtek už šel do akce. Réway je v Kladně na zkoušku a rád by odehrál v přípravě co nejvíce zápasů. „Přesvědčil jsem se o tom, že i když jsem neměl tolik natrénováno, tak to jde odehrát,“ reagoval někdejší výstavní talent, jenž v posledních letech i kvůli problémům se srdcem a životosprávou sešel. Teď se chce dostat zpátky.

Jak jste se v zápase cítil?

„Docela dobrý, čekal jsem to o trochu horší. Ale většinou trénujeme dvoufázově, takže jsme dobře připravení. Ještě nějaký čas to potrvá, ale věřím, že se do toho všichni dostaneme.“

Co jste říkal na spolupráci s Jágrem?

„Bylo to skvělý. Je hrozně šikovný, má obrovskou sílu. Když má puk, nemusíte mít strach, že ho hned ztratí. Dokáže ho podržet. Sám jsem překvapený, jak dobře umí nahrát. Kolikrát mi v tréninku najde neuvěřitelnou přihrávkou. Věděl jsem, jak je kvalitní, že je to nejlepší Evropan v historii. Ale až když s ním trénujete a hrajete, zjistíte, jak ve skutečnosti dobrý je.“

Když jste přicházel, říkal jste, jak by vás lákalo si s ním zahrát. A už se to stalo…

„Jsem rád, že tady můžu být, je to lákadlo pro každého hráče v celé Evropě. I pro Kanaďany, kteří sem přicházejí. Hlavně kvůli němu, aby si měli možnost s ním zahrát. Vidíte sami, co v tom věku dokáže. To je neuvěřitelný.“

Po prvním společném tréninku o vás hezky mluvil, je cítit, že vám věří. I tohle potěší?

„Já s ním mluvím z očí do očí, takže jestli si něco řekneme, tak takhle napřímo. Jinak moc nečtu, co se kde píše. Jedině pokud mně to někdo napíše, pošle odkaz. Ale že bych vyhledával, co o mně co říkal, to ne. Každopádně jsem za to rád. Kdybych důvěru necítil, ani by mě sem nezval. Důvěru cítím, toho si vážím. Pokusím se mu ji co nejvíc splatit. Jemu, týmu. Ale i sobě.“

Když se vrátíme k zápasu, v jednu chvíli jste po ataku od soupeře zůstal na zádech.

„Nějak bych to neřešil. Takových situací je v zápase několik, byl sám hráč před bránou. Musel jsem ho zablokovat, aby případně nedorazil. Nemyslím si, že to bylo nějak úmyslně, takové věci se v hokeji stávají. Neviděl jsem to, byl jsem pod ním. Takže nevím. Nemám mu to za zlé, takových situací je v utkání minimálně pět nebo šest.“

Kolik vás to stálo sil celkově?

„Cítím se teď líp než v tom zápase. Což je dobrý… První třetina byla hrozně obtížná, Slavia začala aktivně, napadala nás. Vybojovala spoustu puků. Odehrála super utkání, vypadá, že je taky dobře připravená.“

Jak byste sám sebe zhodnotil?

„Bylo to náročné, Slavia byla aktivní. Hlavně v první třetině. To bere hrozně sil, zvlášť když ztratíme puk na červené čáře a musíme zpátky. Jako centr mám trochu defenzivnější úkoly, dávám si na to pozor. Dlouho jsem centra nehrál, je to pro mě trochu těžší, ale zvykám si. Snad nám to půjde.“

Jágr uvedl, že by rád hrál každý přípravný zápas, že je to lepší než jenom trénovat. Jaké máte vy plány?

„Určitě je to více než tréninky, v tom má pravdu. Tempo je neuvěřitelné. Takže taky bych chtěl samozřejmě hrát každý zápas, pokud na tom budu dobře. Přesvědčil jsem se o tom, že i když jsem neměl tolik natrénováno, tak to jde odehrát. Nemůžu posoudit, jak dobře na tom budou ostatní týmy, Slavia je v jiné lize, než jsme my… Ale každý zápas bude jiný, musíme se na to připravit, já taky.“

Vnímáte, že vás poslední roky, zvlášť onemocnění srdce, změnily? I náhled na život?

„Samozřejmě. Když se dozvíte něco tak zásadního, že máte nemocné srdce, začnete přemýšlet, co kdyby člověk nemohl hrát hokej… Nemám vysokou školu, takže vzdělání nemám tak dobrý. Hokej je všechno, co mám. Pokusím se do toho dát všechno, abych měl čisté svědomí.“

Takže to berete jako další restart kariéry?

„To jsou takové fráze, že je to každý rok restart… Podle mě je to restart třetí rok po sobě, ale pořád jenom jeden. Ten první. Znám spoustu kluků, kteří měli podobné problémy, a už se k hokeji nikdy nevrátili. Je potřeba tomu obětovat všechno, nějaký čas to zabere. Taky jsem si myslel, že to bude trvat jenom rok, ale vidíte sami, že to zabere více času. Očekával jsem to dřív, že se vrátím na nějakou úroveň, ale trvá to. Musím být trpělivý.“

Réway o Kladnu: Udělám všechno proto, abych si tu vybojoval místo

Jágr odehrál exhibici a promluvil i o Réwayovi: Má to ve svých rukách