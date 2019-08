Rozešli se po dlouhých osmi a půl společných letech! Dnes je účastník mistrovství světa v nejnižší třídě Moto3 bez partnerky a jediné, co ho zajímá, je úspěch v Brně.

„S přítelkyní jsme se rozešli v únoru před prvním závodem v Kataru. Snažili jsme se to tutlat co nejdéle. Došlo k tomu po vzájemné dohodě. Přestalo nám to klapat. Před dvěma roky začala dělat vlastní byznys s ručně šitými župánky a já jezdil po závodech bez ní. Jen párkrát mi v Brně podržela na startu nad hlavou deštník,“ říká Jakub Kornfeil, jenž po světových závodech jezdí už desátou sezonu.

Chtěla ústupky

„Chtěla po mně plno ústupků, takže jsem kvůli ní skončil i s jetsurfem. Byl jsem ochotný hodně věcí změnit, ale bylo to pouze jednostranné. Zřejmě to nebyla holka mého života,“ míní s odstupem času závodník.

Krátce po rozchodu dojel Jakub v úvodním podniku šampionátu v Kataru desátý, následně v Argentině ani v Texasu nebodoval.

Nesmíme se potkat

„První tři týdny byly v pohodě, potom se mi začaly společné pěkné chvíle, romantika, vracet. Člověk ale musí být v mysli tak silný, aby ho to neovlivňovalo. Občas mi poslala SMS. Věděl jsem však, že se nesmíme potkat, aby mě vzpomínky nerozptylovaly. Naštěstí jsem časově hodně vytížený, takže na nějaké trápení skoro nebylo kdy,“ popisuje.

Nyní Jakub žádnou partnerku nemá a je za to rád. „Po vážném vztahu teď netoužím, takhle je mi líp. Mám plno kamarádek a to mi stačí. Holka je v depu přítěž, protože se jí přece jen občas musíte věnovat, a to ubírá energii. Teď se jen koncentruji na závody, už se nemůžu dočkat. V Brně jsem loni skončil třetí, letos chci vyhrát!“ říká před závodem na domácí půdě bojovně Kornfeil.