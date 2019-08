Plekanec s těhotnou Šafářovou vzali maminky na výlet. Zmokli na koncertě!

Není to ani měsíc, co ryšavý chlapík s kytarou ohromil během svého evropského turné fanoušky na výstavišti v Letňanech, ale co by »Brňáci« dělali na koncertě v »Práglu«, když si mohli udělat výlet do 700 kilometrů vzdáleného Hannoveru!

Povedené kvarteto si hudební zážitek nemohlo vynachválit, ačkoliv počasí mu dvakrát nepřálo. „S maminkama na výletě! Trochu jsme zmokli, ale stejně krásný koncert,“ napsala na instagram Lucie, jež stejně jako ostatní dámy musela vytasit pláštěnku.

To její Pleky, který se už s Kometou připravuje na start extraligy, ukázal svoji mužnost a kapkám deště čelil bez igelitového mundůru. V úterý už jeho Kometu čeká první přípravný zápas proti trenčínské Dukle.