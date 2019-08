Válka v paddocku! Salač volal Kornfeilovi: Zm*de, co to o mně prohlašuješ?!

Kornfeila pořádně namíchl Salačův pád po kolizi s Binderem krátce po startu. Jakub se totiž po úhybném manévru dostal mimo trať a propadl se na poslední místo. I přes stíhací jízdu dojel devátý a počínání parťáka se mu pranic nelíbilo.

„Nejde vyhrát závod v první zatáčce. Byla to naprostá blbost a nejhorší je, že jsem ztratil i já,“ zlobil se po závodě. „Nešlo udělat nic jinak, ta rána mě sundala z motorky. Máme na to jiný názor,“ bránil se Salač.

Ale tím to neskončilo! Jen pár hodin po závodě měl mladý závodník staršímu kolegovi volat a ostrými výrazy prý nešetřil. „Bylo to někdy ve tři hodiny odpoledne, když se dozvěděl, co jsem řekl. Do telefonu se ozvalo: ‚Zm*de, co o mně prohlašuješ v médiích?‘ Velmi mě to zaskočilo. Příště si to nahraji, protože takhle se mnou nikdo mluvit nebude,“ řekl Blesku v úterý Kornfeil. „Jestli mě míní takto titulovat a hrát válku, klidně může. Není problém. Od té doby jsme se spolu nebavili. Přitom Filip ví, že ho mám rád a nikdy bych neřekl na jeho osobu nic špatného. Ale po tom telefonátu jsou vztahy nabourané,“ přemítal.

I přesto se Jakub snaží nad Salačova slova povznést. Vždyť už o víkendu oba čeká Velká cena Rakouska. „Myslím, že stačí, když prohodíme mezi sebou tři věty a on bude vědět, že stojím za ním a bude zase v pohodě. Neberu si osobně, co mi řekl. On takovýhle je, nazývá mě různě a jeho slovníku kolikrát nerozumím,“ mírnil Kornfeil napětí.