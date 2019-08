Moto GP Brno 2019: Kornfeil o střetu se Salačem: Filip asi chtěl vyhrát na prvních tři sta metrech | iSport.cz

Stihli jste už kolizi s Filipem probrat?

„Filip se vůbec nebaví, je z toho hodně skleslý. Jen říkal, že za to může Darryn Binder. Já jsem to neviděl, nemůžu soudit, ale myslím si, že vždy, když dojde ke kontaktu dvou jezdců, mohou za to oba. Filip možná chtěl vyhrát závod v první zatáčce – já však po těch letech vím, že se to nedá. Měl to asi povolit. Binder byl pod ním, a kdo jede pod vámi a je na vnitřní straně, má právo veta. Jede a nemůže vidět toho na venku.“

Čili?

„Když viděl, že se mu tam cpe Darryn, měl ho nechat, zvednout koleno, něco, ale nebojovat s ním už po třech metrech odjetého závodu. To je naprostá blbost a myslím, že to bylo zbytečné. Nejhorší na tom je, že díky jeho pádu jsem ztratil i já a to je škoda.“

A ještě o to větší, že jste týmoví kolegové, navíc dva Češi v Grand Prix Česka, že?

„Samozřejmě. Měl jsem jen obrovské štěstí, že se jeho motorka točila ven z trati, a nešla jak u Fenatiho v Texasu, kdy jsem si kvůli tomu zlomil klíční kost. Tehdy se mi točila pod kola, a nešlo s tím nic dělat. To se teď naštěstí nestalo. Jinak bychom v tom kačeru byli stoprocentně oba.“

Neštve proto i nepovedená kvalifikace, že kdybyste startoval vpředu, nemuselo vás to potkat?

„Je to možné, ale do budoucnosti nikdo nevidíme. Kdybych startoval sedmý, pořád by přede mnou zase bylo šest jezdců a mohlo se také něco stát. Vloni jsem byl sice první a tím, jak bylo přede mnou prázdno, to bylo sice jednodušší, ale jinak je jedno, zda jste sedmý nebo desátý. Moto3 je kontaktní sport a vždy před sebou někoho máte. Tohle bych nebral jako hlavní problém.“

Co tedy?

„Sami jste viděli, že jsem se s tím dokázal prát a sjet to. Největší problém však byl, že když se tam vytvořila díra, musel jsem čtyři nebo pět kol tahat, zatímco oni si pomáhali, na rovinkách se táhli a jeli za sebou. Neopotřebovávali si tak gumy, zatímco já musel makat extra a musel jsem to sjíždět na brzdy a v zatáčkách – během těch pěti kol mi ty gumy odešly víc. Pět kol krát pět kilometrů, to je 25 kiláků, kdy musíte tahat, zatímco ostatní si je šetřili, stejně jako síly. Problém byl, že se trhli.“

Když ještě přejdeme k jinému tématu: Jak dopadla vaše víkendová jednání s týmy z Moto2, kam se chcete příští rok přesunout?

„V sobotu jsem odjížděl z okruhu deset minut před desátou večer, což je hodně pozdě, kdy jsem skončil poslední meeting s jedním týmem. V Moto2 je aktuálně situace taková, že týmy ubývají a je v podstatě už jen jedno volné místo. Nebudu říkat kde. My se ale o něj budeme snažit porvat.“

Jakou šanci máte, prozradíte?

„Pořád věřím, že by to mohlo jít, protože jsem na jejich listině napsaný. V sobotu jsem se znovu bavil s jejich manažerem a on by mě tam chtěl, jen musí vyřešit toho jednoho jezdce. Musí ho z týmu vyprat ven, a jakmile to udělá, může vzít mě. Jinak jsme ale samozřejmě rozjeli i další jednání, abychom měli něco v záloze s Moto3.“

Je pak na toto místo v Moto2 více adeptů? A kdy by mělo být jasno?

„V tom týmu, o kterém se bavíme, je už jeden pryč. To se ví, že půjde pryč a na jeho sedačce už je jeden borec z Moto2. A ten druhý je nejasný. Jasno by mělo být po GP Rakouska nebo Británie. Mají deadline do Silverstonu, do soboty ve 12 hodin. A pak budeme vědět, jestli ano nebo ne.“

Asi nemá cenu moc rozebírat, jak je právě tohle teď váš cíl, že? Po 11 letech změnit kubaturu.

„Nepřeju si nic jiného než jít do Moto2. Je to prostě můj sen. Chci tam jít už několik let, a kdyby se to povedlo, bylo by to super. Snažíme se o to a rozjeli jsme též jednání na Dorně, která za námi v podstatě stojí a chce nám nějak pomoci. Mluvil jsem se synem Carmela Espelety a i on mi dával nějaké rady, protože do toho vidí. Říkal mi o týmech v Moto2, kam by se dalo dostat. Máme to teď nějak rozjednané a doufám, že to dopadne.“