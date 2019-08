Jakou šílenost provedly sestry olympijského medailisty Dostála?

Teprve letos se daly dohromady, aby spolu utvořily pár pro plážový volejbal. Anna a Magdalena začaly objíždět i Světové poháry a představily se například na prestižním čtyřhvězdičkovém turnaji v Ostravě. „Chceme, aby nás to hlavně bavilo, a ty výsledky pak budou přicházet sami. Zatím nemáme moc bodů, tak se budeme snažit probojovávat do turnajů. Začínáme pokorně a uvidíme,“ prozradila Magdalena Dostálová.

Volejbalové sžívání si zpestřují i výměnou povrchu. Místo písku si letos zahrály i na sněhu. Nejprve na Světovém poháru v Itálii, a nyní v srpnu zavítaly na turnaj ve snow voleyballu v Argentině, který se hrál 3 na 3. Anna a Magdalena společně se Šarlotou Svobodovou obsadily nakonec páté místo, když vyhrály celou skupinu, ale nepodařilo se jim přejít přes čtvrtfinále. V něm prohrály s argentinskou trojicí Victoria Galdonová, Mara Morenová, Breda Churinová.

„Měly jsme na to hrát o finále, porazily jsme i nasazené jedničky z Ruska. Bohužel to nevyšlo,“ povzdechla si Anna Dostálová. I tak se odměnily po nezapomenutelném výletě pravým argentinským steakem. „Je to šílené odletět uprostřed prázdnin na zimní turnaj. Ale v Argentině bylo překvapivě sněhu dost. Kuriozitou byly po horách probíhající Afričanky v našich bundách Czech Republic. Říkaly, že je nenapadlo, že bude taková zima,“ vyprávěla Anna Dostálová.

Z úpatí ledových And se společně se sestrou přesunula do prosluněné Brazílie na jednohvězdičkový turnaj v plážovém volejbalu, kde se budou snažit urvat další cenné body a možná i první společné prize money.

„Nezvyklého přechodu a změn teplot se nebojíme. Očekáváme od toho skvělou zkušenost, vždyť Brazilky jsou jedny z nejlepších volejbalistek na světě,“ řekla Magdalena Dostálová.