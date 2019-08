Slavný kouč Růžička po 19 letech na dlažbě: Řekl, jaké má plány!

Těžko byste na tuzemském ledě hledali větší trenérskou kapacitu. Přesto »Růža« poté, co dal Pirátům výpověď, práci nesehnal. „Když mi v květnu někdo oznámí, že nechce postoupit zpět do extraligy a já ukončím smlouvu, myslíte, že během měsíce něco seženu? Vždyť už je všechno rozebraný!“ vysvětlil pro Aha! kouč mistrů světa z let 2005 a 2010, proč je stále nezaměstnaný.

Shánět teď, když už týmy hrají přípravné zápasy, místo na střídačce je tak bezpředmětné. Ale Růžička nevěší hlavu. „Já si myslím, že se nějaká práce dřív nebo později najde,“ věří, že se některý z trenérských postů s bídným startem do sezony určitě uvolní. „Zatím se aspoň můžu věnovat malý a manželce,“ dodává s tím, že zůstává usazen v Chomutově, kde s paní Maruškou a brzy již dvouletou dcerou Lejlou bydlí v rodinném domě.

A co když bude Vladimírovi řemeslo přece jen chybět? „Možná půjdu trénovat nějakou druhou třídu, když budu mít chuť ,“ směje se nad možností, že by si vzal na krk hokejové caparty.