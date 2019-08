Trenér Říha opustil sexbombu. A pak? Mladí ho nechali ve štychu!

Účinek byl ale nulový, mladíci se na něj vykašlali! Nemělo to smysl „Dělali jsme to o trochu dřív, aby nám hráči neodjeli. Ale jak je vidět, tak to ani nemělo smysl. Bylo to dělané kvůli našim mladým špičkám. Čekali jsme Nečase, Zadinu, Hájka, Zbořila...“ jmenoval Říha, kdo jej zklamal.

„Spousta z nich se omluvila, nebo nedala vědět. Do poslední chvíle jsme čekali, kdy se ozvou. Mrzí mě to. Někteří už odjeli, spousta jich má prý individuální plán a tím kempem bychom jim program narušili. Já si však myslím, že národní mužstvo a příprava s ním je trochu něco jiného,“ krčil rameny Říha, jenž tak místo nich dal šanci převážně hráčům ze zámořských farem či extraligy.

Otázkou zůstává, zda »Pytlákův« kemp vůbec táhne. Už nyní je jasné, že po sezoně na lavičce nároďáku kvůli neprodloužení smlouvy přenechá místo Filipu Pešánovi, a tak hráči možná ani nemají chuť Říhovi cokoliv dokazovat.

Možná i sám reprezentační trenér by si příště (kdyby nějaké měl) rozmyslel, jestli by se do podobné akce pro mladíky pouštěl znovu. Klidně si ještě mohl užívat volno po boku svého blonďatého štěstí Soni Obšutové, exmanželky bývalého svěřence Jaroslava Obšuta.