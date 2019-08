Tenistka Sestini Hlaváčková: Tajný porod! Dcera ji kouše. Přiznala, že tápe

Právě ve svém rodném městě také porodila. Na sociálních sítích sdílela krátké video ze svého nadstandardního pokoje, kde vedle ní pochrupává unavený manžel Fabrizio i kouzelný růžový uzlíček, který tenistce otočí život na ruby.

„Všechno jsme to společně zvládli a mám to největší štěstí na světě. A to nemluvím jen o té prďole, co mě každý dvě hodiny kouše do bradavek,“ svěřila se bronzová medailistka z olympiády v Londýně 2012.

Svoji novou životní roli bere statečně. A k holčičce si hledá cestu, aby byla ta nejlepší máma na planetě! „Občas potřebuje jinou, přísně tajnou aktivitu, kterou zatím absolutně nezkušeně hledám a velmi často tápu,“ připustila, že si na maminkovský teprve zvyká.

Pomáhá jí s tím také její pyšný manžel Fabrizio. „Dával to a dává absolutně tak, jak jsem čekala. Je to prostě můj božan,“ dojala se někdejší třetí deblistka světa!