Běžel za Salahem a zlomil si nos! Útočník Liverpoolu dojal kluka svojí reakcí

Salah nejdříve dojal v sobotu. Když po tréninku odjížděl ve svém bentley z liverpoolského tréninkového centra v Melwoodu, rozeběhli se za ním dva malí fanoušci. Jedenáctiletý Louis Fowler jako jeden z nich na něj mával a snažil se upoutat pozornost. Přitom narazil do lampy, spadl a zlomil si nos.

Tak moc se chtěl vyfotit se svým idolem, že mu nezáleželo ani na vlastním zdraví.

Fotbalista nešťastný náraz viděl, přičemž ukázal charakter a vrátil se, aby chlapci pomohl. Navíc mu splnil i jeho sen a vyfotil se s ním, zatímco mu po obličeji tekla krev. „Hrozně se omlouval za něco, co nebyla jeho chyba. Je prostě úžasný,“ řekl nevlastní táta malého fanouška Joe Cooper.

Malý Louis sice se zlomeným nosem skončil v nemocnici, vše ale dopadlo dobře.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9