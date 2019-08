Právě je na mistrovství světa v rakouském Ottensheimu a kromě medaile bojuje i o účast na olympijských hrách v Tokiu. Pětinásobného světového šampiona přímo v dějišti závodů zasáhla zpráva na sociální síti.

Jedna z obyvatelek Staré Boleslavi zveřejnila snímky necitlivě zrekonstruovaného historického domu v památkové zóně. Když to viděl Synek, zhrozil se. „Můj otec ho rekonstruoval, památkáři tenkrát povolili střešní okna jen do vnitrobloku, věžička ve štítě a vikýř musel zůstat zachován! Dům je více než sto let starý. To co je zde povoleno, je opravdu prasárna,“ čertil se sportovec na Facebooku.

Kromě toho, že ve městě bydlí, je i tamním zastupitelem a chystá posvítit si jak na úředníky z památkové zóny, tak zřejmě i majitele domu.