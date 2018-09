Snad to nebude klempířina! Synek prohrál sázku a nafasoval montérky

„V autorizovaném servisu v Kralupech už se na vás těší,“ sdělila mu s úsměvem zástupkyně společnosti. „Já jsem hlavně zklamanej, že se nepovedlo tu sázku vyhrát a svézt se v závodním autě, což byl můj sen,“ vyložil Synek.

Namísto volantu Škody Fabie R5 ho čeká práce v autoservisu. „Bude to zajímavá zkušenost. Auta mám rád, olej si vyměnit umím. Navíc můj tchán je z oboru, když potřebuju auto zvednout, udělám to u něj,“ líčil Synek. Sám je zvědavý, jakou práci si v servisu vyzkouší. „Snad to nebude nějaká klempířina, to by asi nedopadlo dobře,“ smál se.

Mistrovství světa prohrál vlastní chybou na startu, kde chytil obávaného „kraba“, přesto nad sezonou neláme hůl. „Na pozdějšího vítěze Kjetila Borcha z Norska jsem jel ve čtvrtfinále a tam jsem ho suverénně porazil. Jeli jsme o výhodnější dráhu v semifinále a on říkal, že se snažil až do konce,“ vysvětlil Synek.

Patnáctý cenný kov z velké akce přibude do krabice k ostatním. Nestálo by už za to bohatou sbírku vystavit? „To by bylo hrozně moc náročný na uklízení. Možná je jednou všechny vystavím, ale zatím jsem sběratel a ne vystavovatel,“ připomněl.

Teď má po sezoně, ale zahálet nebude. „Příští týden mám dovolenou, ale taky mě čeká spousta práce, co je potřeba doma udělat. Taky už jsem zapojenej do pracovního procesu s dětmi, ráno jsem už chystal svačiny,“ prozradil. V plánu má i závod na paddleboardu Krumlovský maraton, vojenské cvičení s Duklou ve Vyškově, promoci na vysoké škole Palestra a na konci října první cyklosoustředění. Je třeba myslet na další sezonu.

„Po závodě jsme měli párty a soupeři, mladí kluci, se mě ptali, jak to dělám, že je furt proháním. Nebojte, povídám, já už tady dlouho nebudu, za chvíli to bude vaše,“ smál se. „Do olympiády chci ale určitě vydržet,“ dodal vzápětí skifař, který od roku 2002 nikdy nechyběl ve finále velkého závodu a od roku 2005 nepřetržitě vozí medaile.

Synek po nešťastném závodě: Dám si tunu klobás a pivo, těším se do fabriky!