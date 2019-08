Reprezentant Vaclík bude dvojnásobným tátou. S manželkou už prozradili i jméno!

„Rodina je pro mě ta nejdůležitější hodnota na světě. Proto jsem rád, že se ta naše rozroste o dalšího člena! Těšíme se na Tebe, Melisso!“ oznámil Tomáš Vaclík na sociálních sítích. Přidal fotku, kde manželku Martinu zdobí nepopiratelné bříško, a tím řekl vše potřebné.

Manželům Vaclíkovým se na jihu Evropy daří. Tomáš si fanoušky v Seville získal nejen výkony v bráně, ale i snahou rychle si osvojit španělštinu a skromností. Když mu s manželkou nabízeli uklízečku a kuchařku, odmítl s tím, že bude pomáhat manželce.

A Španělé, kteří si na rodinu potrpí, byli hned na jeho straně. Drželi mu palce i vloni, když se pár hodin před zápasem s Realem Madrid dozvěděl, že jeho první dcera Nicole skončila po nehodě doma v nemocnici. Klub mu nabídl volno, ale on se zvládl soustředit a bílý balet vychytal. Nicole za pár měsíců bude mít malou sestřičku Melissu.

Bývalý gólman Sparty a aktuálně jasná reprezentační jednička si svou Martinu hýčká už 11 let. Poznali se už v době, kdy jako teenager začínal kariéru ve Vítkovicích. „Tehdy jsem vydělával čtyři tisíce korun měsíčně, takže můžu s čistým svědomím říct, že to není holka, která by se na mě přilepila kvůli penězům,“ má jasno.