Vaclík a Gebre o La Lize a bundeslize: Největší kravál je v Bilbau | iSport.cz

Messi bude zase králem

V minulé sezoně odchytal v La Lize úvodních 33 utkání. Teď se Tomáš Vaclík, jednička v brance Sevilly, chystá na dobývání poct, které klubu napoprvé těsně utekly. Favorité masivně obměňovali kádry, kdo si s tím poradí nejlíp?

Na co se nejvíc těším v nové ligové sezoně

„Těším se na celý nový ročník La Ligy. Ten minulý byl pro mě ve Španělsku první a na všechno jsem si zvykal. O to víc se teď nemůžu dočkat startu. Příprava byla celkem dlouhá, protože začínáme z velkých evropských lig jako jedni z posledních. Před rokem jsme hned hráli předkola Evropské ligy. Soutěžní fotbal mi už schází.“

Můj tip na boj o titul a kdo ho získá

„Asi se to zase omezí na Barcelonu a Real Madrid. Je tu samozřejmě i Atlético Madrid. Odešel Griezmann, za něj však přišel Joao Félix, takže se necháme překvapit, jestli se do mistrovských dostihů výrazně zapojí i tým Diega Simeoneho. Každopádně tahle tři mužstva jsou od zbytku odskočená. Jednorázově se s nimi dá hrát, ale dlouhodobě s nimi držet krok je těžké. Vidím to tedy na tuhle trojku se speciálním důrazem na Barcu a Real. I když ten neměl výsledkově dobrou přípravu, stejně bude silný.“

Který tým může překvapit a stát se černým koněm

„Věřím, že bychom to mohli být my. Chtěl bych, aby se nám podařilo zopakovat loňský podzim a nastolený trend pak udržet po celou sezonu. Nesmíme mít takový výpadek jako během února a března. Tehdy jsme především nevozili body z venku a potom se to projevilo v konečném účtování. V tabulce jsme skončili až šestí, k postupu do Ligy mistrů nám scházely tři body. Přál bych si, aby se nám tentokrát slabší období vyhnulo a byli jsme s novým trenérem Lopeteguim a sportovním ředitelem Monchim v zádech černým koněm soutěže.“