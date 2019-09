Na molo totiž na závěr vpochodovala i se svojí dvouletou dcerkou Alexis Olympií, za což sklidila bouřlivý aplaus. „Nádherně jsem si to užila, díky moc. A pokud se vám moje modely líbí, jsou hned k prodeji,“ smála se tenistka.

A to ještě se stydlivou dcerkou neukázaly parádní trik, který trénovaly v zákulisí – Alexis se schovala k mámě pod sukni a pak na všechny vybafla. To by teprve byla show!