Bouzková v slzách. Vydřela miliony i chválu od Sereny: Nezapomenu! | iSport.cz

Aby také ne, rodačka z Prahy jako první na Rogers Cupu přinutila majitelku 23 grandslamových titulů k třísetové bitvě. Serena si mákla, v prvním setu dostala i díky 18 nevynuceným chybám za 30 minut naloženo 1:6. Další dvě sady ale po zlepšeném výkonu dotáhla k výhrám 6:3, 6:3 a oslavila jubilejní 500. vyhraný zápas na WTA na tvrdém povrchu.

Lítá bitva na vyprodaném centrální dvorci trvala 108 minut, když ji Serena ukončila vítězným krosovým forhendem. Zaťala pěst ve vítězném gestu a zamířila k síti potřást rukou své soupeřce. Takový odpor od „no name“ hráčky nečekala.

It’s hard court win number 5️⃣0️⃣0️⃣ for @serenawilliams !⁰⁰ She is through to the @RogersCup final. Comes back against Bouzkova 1-6, 6-3, 6-3 pic.twitter.com/okADu9hthI

"Marie dělala všechno dobře. Měla opravdu dobrý plán a skvěle se pohybovala, překvapila mě. První set mi vůbec nevyšel, udělala jsem strašně chyb. Musela jsem něco změnit, víc se hýbat a být méně předvídatelná. Byla to pro mě dobrá lekce do budoucna," uznala Williamsová, kterou Bouzková stejně jako spousta dalších hráček na okruhu obdivuje.

Rodačce z Prahy byl rok, když mladší z amerických sester vyhrála v roce 1999 poprvé US Open. V devíti letech ji otec vzal do Ameriky a přihlásil do slavné akademie Nicka Bollettieriho, jíž prošla i Serena. "Serena byla můj vzor, když jsem vyrůstala. Způsob, jakým hraju, moje technika, hlavně bekhend jsou tomu jejímu trochu podobné," vyznala se Bouzková před novináři ještě před startem semifinále.

Po jeho konci se se svými dojmy svěřila na twitterovém účtu. "Toronto, máš mé srdce. Hrát proti tolika šampionkám a se Serenou v semifinále, to je nezapomenutelné. Díky za tu zkušenost a divákům za úžasnou atmosféru. Nemohu se dočkat, až se sem vrátím," napsala Bouzková.

Toronto...you have my heart❤️ To play against so many grandslam champions and face Serena in the semis is unforgettable. Thank you @rogerscup for this experience and to the crowd for the amazing atmosphere🥰 Can’t wait to be back!🇨🇦 #teamMary✨ @JomaSport @yonex_com pic.twitter.com/7aPoa4KUjD