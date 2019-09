Jose Dinis Aveiro, Cristianův otec, zemřel ve věku 52 let na selhání jater. Nedožil se tak čtyř vnoučat ani největších kariérních a životních úspěchů svého potomka. Vždycky ale věřil, že jich dosáhne a byl jeho velkým fanouškem.

Tým Pierse Morgana, který Ronalda zpovídal v exkluzivním rozhovoru, našel video, ve kterém Aveiro před EURO 2004 hovoří o tehdy 19letém Cristianovi a o tom, jak je na něj hrdý. Portugalské superstar vyhrkly slzy.

„Myslel jsem, že tohle interview bude zábavné, nečekal jsem, že budu plakat,“ sdělil kanonýr Juventusu. „Nikdy jsem tyhle záběry neviděl, nevím, kde jste je našli vy. Musím je ukázat rodině,“ dodal.

„Už tu nebyl, když jsem vše dokázal, neviděl, co se ze mě stalo. Moje rodina to viděla, moje matka, bratři, i můj starší syn. Můj otec neviděl nic, zemřel mladý,“ připomněl Ronaldo, že Dinis zemřel už v roce 2005, kdy Cristianovi bylo teprve 20. „Neznal jsem ho úplně stoprocentně. Byl to alkoholik, nikdy jsem s ním nevedl normální konverzaci. Bylo to těžké,“ dodal k problémům, které nakonec jeho otce stály život.

34letý útočník otevřeně mluvil o tom, jak moc pro něj znamená rodina. Včetně té, kterou založil s přítelkyní Georginou. „Moc mi pomohla. Miluji ji, samozřejmě. Rozhodně se jednoho dne vezmeme. Je to i sen mojí matky, takže proč ne? Georgina je skvělá, otevřela mi své srdce a já otevřel to své pro ni,“ hovořil o španělské modelce, se kterou přivedl na svět dceru.

Ronaldův život ale nejsou jen samé úspěchy a láska. Kolem portugalské hvězdy se stále točí skandál kvůli obvinění ze znásilnění. V rozhovoru s Piersem Morganem CR7 promluvil i o tom, jak se cítil před svými nejbližšími, když vše vyšlo najevo.

„Seděl jsem v obýváku se svojí přítelkyní a najednou začali mluvit ve zprávách, že Cristiano Ronaldo udělal tohle a tamto. Slyšíte, jak vaše děti sbíhají ze schodů, a musíte přepnout kanál, protože vám je stydno. Bylo mi hrozně trapně,“ svěřil se.

Ronalda obvinila americká modelka Kathryn Mayorgaová, podle které ji fotbalová hvězda znásilnila v hotelovém pokoji v Las Vegas v roce 2009. Ronaldo vše důrazně popírá a soud v Las Vegas před měsícem oznámil, že není dostatek důkazního materiálu na to, aby byl útočník Juventusu obžalován.