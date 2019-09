Šádek má bodyguarda za zády i na trávníku: Bacha, nosí bouchačku!

Trenér Jablonce Petr Rada (61) přezdívaný »Plukovník« se dal s »generálem« Šádkem při mači s Viktorií (2:3) v hádce neohroženě do křížku. Rval z něj sako, když tu mezi ně vrazil nachlapený chasník a začal Adolfa bránit.

Rada asi neměl tušení, že to je Ádův najatý osobní strážce, který chodí na fotbal s bouchačkou. V dubnu 2016 totiž odhalil fotograf Aha! na Spartě, že ten svalovec má za pasem pistoli Glock ráže 9 mm.

Zbraň mívá v zásobníku sedmnáct patron, takže by do Rady vystřílela Šádkův monogram...

No, tentokrát přišel bodyguard mezi střídačky (Šádek ani on tam nemají podle regulí co dělat) naštěstí bez kvéru a došlo jen na palbu z ústních dutin. „Normálně tam byly emoce při slovní přestřelce. Hráči se mezi sebou hádali, tak jsem to šel uklidnit, ale vložil se do toho sportovní ředitel Plzně. Nicméně to nebylo nic hrozného, zažil jsem i horší věci,“ hodil Petr Rada incident za hlavu. Nikdo mu ji neustřelil...