Petr Rada a Adolf Šádek: Vyhrocený poločasový odchod do šaten v utkání Plzeň - Jablonec | iSport.cz

Oba jsou emotivní, fotbal prožívají naplno. V Petru Radovi zřejmě ještě bublalo naštvání, že jeho tým těsně před skončením prvního poločasu přišel o vedení 1:0. Když šel ze hřiště Michael Krmenčík po boku pomezního sudího, jablonecký kouč na něj začal křičet. Plzeňský forvard nereagoval, zato u střídaček vylétl Adolf Šádek.

S Radou se chytl za sako, oba fotbaloví matadoři si spolu vyměnili i několik peprných slov. Do strkanice se za reklamními panely o chvilku později zapojil i Pavel Vrba. „Já jsem si s Petrem Radou vykládal, že to je výborné utkání, a ať to tak pokračuje i druhý poločas,“ zlehčoval plzeňský kouč.

„Před Petrem Radou by se měl mít na pozoru i Karlos Vémola,“ glosoval neobvyklou scénu v poločasovém studiu moderátor O2 Sport Michal Hrdlička. Při nástupu na druhý poločas už obě horké hlavy vychladly, Šádek s Radou si na znamení smíru podali ruce.

„Byly tam emoce při nějaké slovní výměně, ale nebylo to nic velkého. Hráči se tam hádali, tak jsem to chtěl uklidnit. Pak se do toho vložil generální manažer (Adolf Šádek), ale vysvětlili jsme si to," řekl ke strkanici samotný Petr Rada.

Vyhrocenou dohrávku 9. kola FORTUNA:LIGY nakonec ovládla Plzeň. Ve druhém poločase sice Jablonec poslal do vedení 2:1 Libor Holík, Viktoria však následně trefami Romana Procházky z pokutového kopu a parádní vítěznou ranou Jana Kopice duel otočila na 3:2.

