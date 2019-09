Legenda Zátopková slavila 97! Kdo všechno jí přišel popřát?

Natáčení filmu Zátopek o vytrvalci Emilovi je v plném proudu a životní partnerka Dana v příběhu nemůže chybět. Oštěpařskou legendu ztvárnila Martha Issová (38), která svému předobrazu přišla popřát vše nejlepší.

Frajerka Dana

Gratulanti si v domku v pražské Troji podávají dveře, telefon každou chvíli zvoní, ale Issová v malém obýváku sedí dlouhé desítky minut. Oštěpařka a její filmové dvojče se rychle sblížily. „Paní Dana na mě dělá ohromný dojem. Je to veliká frajerka,“ líčí herečka.

Manžela Emila v připravovaném snímku ztvárňuje Václav Neužil. A parťáci z Dejvického divadla se snažili, aby sportovní pár před kamerami napodobili co nejvěrněji. Četli knížky, poslouchali rozhovory, sledovali archivní záběry. „Oba nám vstoupili do života velkou silou,“ přiznává Issová.

To se dá

Házet oštěpem není žádná sranda, technická disciplína patří mezi ty nejtěžší. „Chtěla jsem, abych u odhodu vypadala tak, aby se za mě paní Dana nemusela stydět. Když mě teď viděla na videu, řekla: »To se dá, to se dá.« Což je největší pochvala, jaké se mi mohlo dostat,“ říká Issová.

Dana Zátopková ji navíc pasovala na čestnou oštěpařskou náhradníci. „Běda, kdyby přesedlala na jinou disciplínu! Ale držím ji palce, aby ve filmu vypadala jako oštěpařka,“ usmívá se Zátopková.

Život za to stál

Trápí ji bolavá noha, ale jinak je Dana Zátopková (97) při síle! „Nejvíc mě těší, že jsem v tom, co jsem měla ráda, zanechala nějakou stopu,“ raduje se při svých narozeninách.

Paní Zátopková, jak se vám daří?

„Jako stařence, která má 97 roků a nepřestává se divit, že se toho dožila (směje se).“

Je to krásný věk!

„Jak se to vezme. Mám pořád nějaké starosti, po pětadevadesátce se mi sčítají různé drobnosti, teď třeba nemůžu pořádně chodit. To by člověka málem stresovalo, ale je důležité si uvědomit, jestli za to život stál, nebo ne. A já mám takové štěstí, že můžu říct, že můj život za to stál. Byl neobyčejně zajímavý, a i když už jsem stařenka, mám pořád spoustu přátel, kteří přijdou blahopřát.“

Mezi gratulanty nechyběli vaši následovníci z pražské Dukly a na stole máte položený rozpis oštěpařských soutěží na MS v Dauhá. Budete oštěp sledovat bedlivě?

„To víte, že jo. Byl tu Veselý, to je můj krajan z Hodonína, mám ho ráda! Holkám budu taky držet palce a potěšilo mě, že přišly i mladé holky, já říkám oštěpařský potěr. Velice dobře jsme se všichni bavili, až jsem ani to své stáří necítila.“