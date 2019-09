Je to poděs. Trenér Rada po prvním poločase vystartoval na domácího útočníka Michala Krmenčíka a během odchodu do kabin na něj řval. Svého hráče se okamžitě zastal Šádek, který tělem zahradil cestu jabloneckému kouči a dokonce do něj strčil.

„Čů*áci, vole, já tady makám a vy to tady řídíte,“ daboval herec Štáfek trenéra Radu a odhadoval, co mohl svému protějšku říkat. Když po čtvrt hodině vycházel Šádek s Radou z útrob stadionu, byli jako vyměnění.

Objímali se, hladili a došlo dokonce i na polibky na tvář „Uklidni se, Peťo, pocem. Máme se rádi, ne? Pojď ještě hudlana. Ty si divoch,“ vtipkoval během dabování Štáfek na účet Šádka.

Plzeň - Jablonec: Strkanice Rady se Šádkem! Do potyčky se vložil i Vrba