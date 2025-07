Táta neměl peníze. Mrtka otevřeně o NHL: Na mítinku jsem usnul. Z Třince byl nervózní

Přichází do hotelové lobby s dvouminutovým zpožděním. Podává ruku a okamžitě se omlouvá: „Pardon, že jsem tu pozdě.“ Jak typické. Obránce Radim Mrtka je příkladem ryzí pokory. Trpělivě došel mezi hvězdy své věkové kategorie. I za tátu, který stejnou příležitost nedostal. „Odmalička chtěl hrát hokej, akorát na to nebyly finance. Mně možnost dal, pomohl mi,“ uvědomuje si talent z Havlíčkova Brodu, který přes Třinec odešel do WHL. Tam se zalíbil Buffalu.

Draft z devátého místa, nováčkovská smlouva na tři roky. Tipnu si, že v těchto dnech prožíváte obrovskou euforii.

„Určitě. Docela neuvěřitelný pocit. Nikdy jsem si nemyslel, že se tohle stane. Jsem rád, jen musím pokračovat v tvrdé práci.“

Proč o ní mluvíte tak často?

„Radši jdu příkladem prací a přístupem. Nejsem takový ten lídr, co v šatně mluví. Snažím se hlavně ukázat, co by měl člověk dělat na ledě.“

Měl jste tohle nastavení v sobě vždycky?

„Odmalička jsem byl soutěživý, chtěl jsem být nejlepší. Ale ve čtrnácti, kdy se o mě Třinec začal zajímat, jsem si uvědomil, co budu potřebovat, abych se dostal na potřebný level. Viděl jsem, že jsem oproti klukům, co byli v Třinci a hráli v reprezentaci, hodně pozadu. Snažím se od té doby neustále pracovat a zlepšovat se.“

Takže za tím stálo předsevzetí, že musíte dotáhnout ostatní?

„To ne. Chtěl jsem sám od sebe. Není nic jiného, co bych chtěl v životě dělat. Byl můj sen odmalička dostat se až sem. Nevidím jinou možnost než takhle makat.“

Kontrakt v NHL je zaslouženou odměnou. Byla pro vás tak brzká dohoda s Buffalem překvapením?