Je to nejtlustší fotbalista světa? Chorvatský obránce váží 140 kilogramů!

Fanoušci nevěří vlastním očím, když se objeví na hřišti. Obrovitý Nino miluje fotbal, a tak ani chvíli neváhal, když lokální klub Sokol Sokolovac nutně hledal nové hráče, aby se mohl zúčastnit soutěže. Spoluhráči si okamžitě pupkatého obránce oblíbili a dokonce si nemůžou vynachválit, jaký má cit pro hru. Prý navíc posílá i parádní přihrávky. Jen s během to ale asi nebude to pravé ořechové.

„Nino ví, co mnoho fotbalových hráčů nikdy nepřizná, že míč je rychlejší než hráč,“ řekl Adamicuv spoluhráč Sven Vuk pro server 24sata.hr. Kde ale Nino získal takové fotbalové dovednosti? Od dětství hrával jako záložník za známý klub Slaven Belupo, a tehdy měl rozhodně lepší formu, než má teď.

I přes znatelnou nadváhu, kdy mu klub nemůže sehnat větší dres, aby se do něj vešel, věří, že bude jedním z hráčů, kteří pomohou klubu, aby nespadl ještě do nižší soutěže. To už by mohl být pro Sokol Sokolovac definitivní konec.