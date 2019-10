Slavný brankář (†33) se oběsil, poslední záhada vyřešena: Kde byly jeho medaile?

Snažili se vydělat na pozůstalosti po mrtvém. Na známých aukčních internetových stránkách se objevily nejcennější hokejové medaile patřící skvělému brankáři z dob SSSR Bělošejkinovi. Kompletní sbírku všech jeho ocenění prodával někdo z Německa za cenu kolem 130 000 korun.

Za nízkou částku tak bylo možné získat olympijské zlato z Calgary 1988, zlato z MS 1986, stříbro z MS 1987 či placky za ligové triumfy s CSKA Moskva. Medaile, které štěstí bývalému sovětskému brankáři rozhodně nepřinesly, se před dvaceti lety záhadně ztratily. Původně se spekulovalo, že je sám prodal, aby se dostal z finanční nouze.

S hokejem totiž musel Bělošejkin skončit kvůli problémům s alkoholem. Často měl i deprese, které mu začaly, když byl zavražděn jeho otec při loupežném přepadení v baru. Brankář neměl štěstí ani v lásce. Ve třiatřiceti letech byl už dvakrát rozvedený kvůli jeho častým nevěrám a pití. Kdyby se méně věnoval ženám a vodce, mohl zazářit v NHL. Jenže kvůli jeho pověsti ho už nechtěly angažovat ani profesionální kluby v Rusku.

Bělošejkin se tak aspoň koncem devadesátých let pokusil o restart v osobním životě. Našel si přítelkyni, adoptoval její dvě děti a hledal si práci, aby mohl novou rodinu uživit. To se mu ale nepodařilo. Začal znovu pít alkohol a trápení ukončil v listopadu 1999, když se v Petrohradu oběsil.

Až nyní se zjistilo, co se s medailemi po jeho smrti stalo. Bělošejkinova matka svěřila trofeje úředníkovi v Petrohradu. Ten se později odstěhoval do Německa, kde zemřel. Medaile tak zdědil úředníkův syn a nabídl je právě do internetové aukce. Naštěstí skončily v dobrých rukách.

„Bělošejkinův synovec, jenž se jmenuje také Jevgenij. Všechny medaile koupil, ráno mi to potvrdila jeho matka a poslala i fotografii. Tak jsou znovu v jejich rodině,“ uvedl ruský sportovní komentátor Andrej Šestakov.