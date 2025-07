Trpišovský po Drážďanech: Malicka vidím v Liverpoolu. Chorý už nemá žádný limit

Vasil Kušej říkal, že jste si o poločase některé věci vysvětlovali. Co se vám nezdálo?

„Jsme rádi, že jsme měli soupeře, pro který je to vlastně vrchol v této fázi, že si toho v uvozovkách váží, připraví se na to. Je technický, hodně rychlý, což se potvrdilo. My jsme neměli v prvním poločase ideální pohyb, chyběla tam dynamika, akcelerace. Byli silní po narážečkách, měli jsme tam situace, které jsme nevyřešili.“

Čím to bylo?

„Bylo horko, i ten čas je nezvyk. Doteď jsme trénovali brzy ráno nebo pozdě odpoledne. Byl to takový první stimul, takže jsme to rozbíhali až druhou půli. Na soupeře jsme hodně zatlačili, byli jsme produktivní.“

Co vám ukázal duel směrem k sestavě proti Hradci v prvním ligovém kole?

„I proti Drážďanům bylo vidět, že máme ten kádr trošku na dvě skupiny. Ta, co začala později, je v trochu jiném režimu. Bylo vidět, že ti, co jsou s námi od začátku, jsou takoví živější. Není se co divit, ti další jsou deset až čtrnáct dnů zpoždění, takže jsou teď třeba deset dnů po nějakých běžeckých a silových trénincích. Máme vyzkoušeno, že trvá čtrnáct až osmnáct dnů, kdy tu největší zátěž setřesou. Takže uvidíme, ale na Hradec musíme být nachystaní. Výkon z prvních třiceti minut by rozhodně nestačil. Bude to těžké po běžecké stránce, Hradec má dobrý realizák, věří si na nás. Vloni jsme u nich hráli 1:1, tady prohrávali od první minuty a museli to honit. Musíme přepnout do soutěžního módu.“

Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Slavia má dvě jedenáctky, co by vyhrály titul. Dioufa nahradí… Drážďany? U nás by měly na ligu • iSport.tv

Bude stoprocentně připravený Tomáš Chorý?

„Už je zdravý, nemá žádný limit, trénuje všechno. Dohání některé věci, ale prostě si myslím, že během toho jednoho týdne všechno dožene. My teď musíme zapomenout, první kolo bude něco jiného. Říkám, že rozdíl mezi ligou a přípravou je jako mezi formulí jedna a dvě.“

Chorého mít budete, El Hajdiho Malicka Dioufa už ne. Jak jste prožívali den přestupu?

„Definitivní rozhodnutí přišlo asi hodinu a čtvrt před zápasem, dotáhlo se to. Pak byla příležitost, aby se se rozloučil, bylo to skvělé pro něj i pro lidi. Všichni víme, jak pro nás byl v minulé sezoně důležitý. Já jsem v hlavě měl, že už tady nebude, byl jsem s tím smířený. Jsem rád, že jsme jako klub dostali, co jsme chtěli, protože jeho parametry jsou nevídané. Nikdo neví, kam až je schopný si sáhnout. Jsem rád, že se mu to splnilo, Londýn si přál i kvůli osobním věcem.“

Za půl roku jste prodali dva hráče do Premier League. Čím to?

„Možná je to i naším stylem fotbalu, jiné kluby prodají hráče třeba na jih Evropy. Před Malickem obrovsky smekám. Přemýšlel jsem, jestli mi bude chybět víc jako hráč, jeden z těch magnetů, co mám na tabuli, nebo jako člověk. Vždycky se choval k lidem v realizáku, v klubu skvěle. Bylo raketové, jak rychle se z prvních kroků dostal sem.“

Po zápase jste se objali. Co jste mu říkal?

„Řekli jsme si osobní věci. Měli jsme k sobě blízko, respektovali se. Kdysi jsem řekl, že je pro něj ideální klub Liverpool, myslím, že West Ham je jen mezikrok. Malick má brutální potenciál, aby se objevil v TOP pětce Premier League.“