Coleen Rooneyová totiž odhalila, že na ni donáší její kámoška, jež je ženou Wayneho parťáka z nároďáku, Rebekah Vardyová!

„Na Instagramu jsem si zablokovala všechny přátele kromě jednoho a pak zveřejňovala vymyšlené příběhy. A ty samé věci se pak objevovaly v britských novinách! Přitom je viděl jen jeden člověk: Rebekah!“ svěřila se světu Coleen.

Těhotná paní Vardyová si to však nenechala líbit a vrátila úder: „Někdo se mi naboural do mého účtu! Stačilo mi zavolat a mohly jsme si to vyříkat. Zklamala jsi mě!“