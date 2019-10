Trénuje, studuje vysokou a věnuje se nejlepšímu kámošovi, dvouleté border kolii Buffonovi (ano, podle toho fotbalisty). Focení v ateliéru tak mělo rozpis na minuty a samotné povídání už muselo proběhnout na netradičním místě: v tetovacím salonu, kde si Kateřina nechávala upravit jednu ze svých mnoha »kérek«. „Ženskost mi není cizí,“ usmívala se po focení.

Dovedete přepnout mezi holkou s kopačákem u nohy a dámou na plese?

„Myslím, že už jsem k tomu dospěla. Třeba na základce jsem snad nikdy neměla rozpuštěné vlasy a nedokázala si představit, že na sobě někdy budu mít šaty. Ale teď už sama v sobě cítím, že jsem ženská, a chci to dávat vědět.“

Chápu dobře, že jste vyrůstala spíš mezi kluky?

„Dá se to tak říct. S kluky jsem si vždycky měla co říct a je mi to bližší, než holčičí mentalita. Kluci si v kabině všechno vyříkají na rovinu, kdežto kolem holek se musí chodit po špičkách, my jsme strašně vztahovačné. A já rozhodně nejsem výjimka.“

Potřebujete někdy kvůli tomu v kabině nějakou delší pauzu?

„Když jsme spolu třeba 14 dní v kuse, už je ponorka trochu znát a potřebujeme od sebe aspoň dva dny pauzu. Je důležité, aby to trenér vycítil a dal nám prostor.“

Kromě fotbalu ještě studujete vysokou školu. Stíháte ještě něco jiného?

„Mám pejska Buffona, se kterým chodím na cvičák, a to je tak všechno… Nemám čas pořádně jezdit za rodinou do Plzně, natož aby zbyl na něco jiného. Občas si zajdu do kina, nebo na dobré jídlo se spoluhráčkami, ale jinak toho času opravdu moc není.“

Kateřina Svitková se v ateliéru deníku blesk chovala jako zkušená fotomodelka!

V létě jste s nadsázkou řekla, že váš ideální kluk by neměl být sparťan nebo debil. Jaké to sklidilo ohlasy?

„Většina lidí naštěstí pochopila, že šlo o legraci, negativních zpráv přišlo snad do pěti. A navíc, kdyby tam bylo, co tam má být, tak bych neřešila, komu fandí. Ale je pravda, že se slávisty si rozumím víc.“

Taky jste prohlásila, ať vám zájemci o rande napíšou na Instagram…

„Takových zpráv přišlo snad přes stovku. Ale pak jsem napsala, že to nebylo myšleno vážně, a bylo to v pohodě.“

Už jste říkala, že hodně času věnujete svému psovi. Proč zrovna Buffon?

„Je papírový a měl se jmenovat od B, takže Buffon byl jasný. A kdybych měla dalšího psa, byl by Beckham! Já bych si ho i pořídila, chtěla bych dva psy, ale už teď mám problémy s hlídáním.“

Dá se u nás ženským fotbalem uživit?

„Uživit ano, ale není to na to, abychom si kupovaly drahá auta nebo byty. Většinou ani nejde pronajmout si sama byt v Praze.“

Láká vás zahraniční angažmá? Prý vás v létě chtěla Chelsea…

„Je to pravda, ale mám do konce sezony smlouvu ve Slavii. Pak bych ale do zahraničí odejít chtěla. Za každou cenu tady ještě chci vyhrát double, dostat se daleko v Lize mistryň, ale pak bych to určitě chtěla jít zkusit.“

Kam?

„Mým snem je projít hodně lig a zemí. Ráda bych hrála v Anglii, Španělsku, Francii a Itálii. Kdybych všude byla dva roky, bude to super už kvůli jazykům. Ale musejí mě chtít.“

To by snad nemusel být problém…

„Můj cíl není být nejlepší jenom u nás. I když přestoupím do většího klubu, pořád tam chci patřit mezi nejlepší. Pokud by mě posadili, budu trénovat i v noci, abych hrála.“

Je vám 23 let. Jaký je to pocit být dvakrát nejlepší českou fotbalistkou?

„Já si vždycky při vyhlašování myslela, že to není skutečné… Poprvé jsem vyhrála v 19, to jsem stála vedle Pavla Nedvěda a nechápala jsem, co se děje. Teď jsem i díky skvělým spoluhráčkám v top trojce pravidelně, ale tohle neomrzí! To jsou ovace pro každodenní dřinu a my tomu taky obětujeme hodně.“

Když jste loni hrály LM s Bayernem, přišla na vás hromada lidí a atmosféra byla skvělá, dojalo vás to k slzám…

„Já hraju fotbal pro fanoušky a tolik lidí na nás přišlo poprvé. Vždycky jsem si chtěla zahrát před plnou Tribunou sever a byl to neskutečný pocit, nezapomenutelná věc. A děkovačka po zápase, to je asi můj nejsilnější fotbalový zážitek.“

Byla jste někdy fandit na Tribuně sever?

„Asi bych si netroufla, necítím se dobře v davu. Když hrála v Edenu LM Plzeň a já byla poprvé v životě na takhle narvaném stadionu, udělalo se mi špatně. Mačkali se na mě lidi a nebylo to příjemné.“

Inspirují vás vaši mužští kolegové ze Slavie?

„Slavia hraje nejhezčí fotbal v republice, daří se jí v Evropě a pro nás je to vzor, že můžete hrát i proti papírově mnohem lepším týmům.“

Vás dnes jeden takový čeká, hrajete s Arsenalem. Jak na ně?

„Já nám věřím, jsme na dobré cestě. Uhrály jsme remízy s Lyonem nebo Wolfsburgem, to jsou nejlepší ženské týmy na světě, takže bychom se neměly bát.“

Jak to tedy dopadne?

„2:1 pro nás, odvetu ukopeme 0:0. Když doma vyhrajeme, už si to nenecháme vzít!“