Premier League | Odkop a konec. De Gea nedohrál a Manchester United má další problém | iSport.cz

Ve velkém napětí jsou v Manchesteru United. Týmu se nedaří, navíc ho trápí četná zranění. Před šlágrem s Liverpoolem se „Red Devils“ zranil v utkání za národní tým brankář David de Gea. Španělský gólman musel po hodině hry duelu se Švédskem střídat.

Zranění si osmadvacetiletý gólman přivodil při odkopu, kdy mu přihrál kapitán Raúl Albiol a De Gea z první poslal míč směrem k půlicí čáře. Hned vzápětí se však s bolestivou grimasou chytil za nohu. V utkání nebyl schopný pokračovat a do španělské branky se postavil Kepa Arrizabalaga z Chelsea.

David de Gea picked up injury on international duty and was replaced with Kepa. #SWEESP #SWESPA pic.twitter.com/OcUPboJ0Dx