Velikán Nedvěd o kouči Brücknerovi: Házel po nás v šatně, co našel | iSport.cz

Jak se udržujete ve formě?

„Údržba je špatná. Na hřiště se skoro vůbec nedostanu. Je náročné se udržet. Ale snažili jsme se zaběhat si, zahrát fotbal a trošku pobavit lidi. Na nás důchodce jich přišlo dost. Musím jim poděkovat. Nejsme v takové formě, abychom jim mohli nabídnout nějaké spektakulární věci. Ale góly padaly a lidi snad byli spokojení. Myslím, že nás to bavilo.“

Vy jste nechtěl prohrát ani v exhibici, co?

„My jsme taková parta, která prohrát nechce. Musíte udělat vše pro to, abyste vyhráli. Docela nám to vycházelo. Byl to fajn den. Když jdete na hřiště, musíte lidem něco nabídnout. Oni si za to zaplatili. Je třeba dát do toho všechno. To je krédo, na které by fotbalisté neměli zapomínat.“

Kdo je na tom dnes fotbalově nejlíp?

„Viděli jste to. Jsme generace, která si sedla. Rozumíme si s Poborákem, tohle se nezapomíná. Karel se nabídne úplně krásně a dát mu to do pohybu je úplně jednoduché. Je to jen o tempech. Honza Koller je pro nás důležitej. Vprostředku byli Poli (Jan Polák) s Hübschou (Tomášem Hübschmanem), ti všechno očistili a kluci vzadu měli strašně málo práce. Když máte Roziho (Davida Rozehnala) nebo Ujfiho (Tomáše Ujfalušiho), kteří to krásně přečtou, ani se nezadýchají. Posbírají balony a my si dobře zahrajeme. Trenér Brückner měl radost, což je fajn.“

Vyberte jeden památný moment s tímto koučem?

„Těžko vybrat jeden. Bylo jich strašně moc. Vzpomínám si, jaký jsme kolikrát dostali kartáč v poločase, když jsme třeba prohrávali 0:1. Házel po nás, co našel. Bylo to docela náročné. Vy ho vidíte jako kliďase, ale když přišel do kabiny, stálo to za to. Ale my jsme si to zasloužili a strašně rádi jsme pod ním hráli. Věděli jsme, že když budeme dělat to, co po nás chce, budeme hrát dobrý fotbal. Pan Brückner věděl, jak na nás a tvořil historii českého fotbalu. Právem si zasloužil tento hold.“

Nepřijde vám, že na prahu osmdesátky vypadá furt stejně?

„Je to tak. Bavili jsme se v poločase. Myslím, že by to ještě v pohodě někde dal. Ti, kteří ho chtějí oslovit, mají šanci.“

Co říkáte na prohru reprezentace v Kosovu?

„Neviděl jsem to, ale když prohrajete, máte nějaký problém. Bude důležité přivézt body z Černé Hory. Hráče Kosova neznám, ale myslím, že je to dost podceňovaný tým. Umí hrát fotbal. Slyšel jsem, co předvedli v sobotu.“

Vzal byste Brücknera do Juventusu?

„Hezký dotaz. Pana Brücknera určitě. Trenérsky na to má úplně v pohodě.“