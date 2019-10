Překvapí vás, co řekl legendární olympijský vítěz sjezdař Klammer o Ledecké

Jak vzpomínáte na slavný závod, kdy jste vyhrál doma v Rakousku olympijské zlato?

„Pro mě to byl velice důležitý závod. Byl jsem favorit a za každou cenu jsem ho chtěl vyhrát sám pro sebe, ale i celé Rakousko. Říkal jsem si, že buď vyhraju, nebo z toho nic nebude. Nechtěl jsem být totiž druhý. Vždycky se rád na ten sjezd na videu podívám, protože vím, že vždycky vyhraju.“

Tehdy to byla obrovská událost.

„V Rakousku byly zavřené školy a obchody. Na ulici jste neviděli žádné auto a ani lidi. Všichni byli doma před televizní obrazovkou a čekali na závod Franze Klammera.“

Musel to být pro vás obrovský stres.

„Když už jsem byl na trati, tak jsem si v jednu chvíli říkal, že to vyhraji. Za chvíli zase, že to nezvládnu. Rád ale závodím pod tlakem. Pak do toho totiž dávám vše.“

Máte z toho dne i nějakou veselou příhodu?

Když jsem vyhrál, tak jsem pak musel na dopingovou kontrolu. Před tím doktorem jsem vypil šest piv, abych mohl udělat potřebu. Měl jsem pak hodně dobrou náladu.“

Kde máte schovanou zlatou medaili z olympiády?

„Nevím. Asi bude někde doma. Když televize v roce 2001 točila dokument s úspěšnými rakouskými sjezdaři, tak všichni doma ukazovali ty poličky s nablýskanými trofejemi a vitríny s medailemi. Když přijeli ke mně, tak si to taky chtěli natočit, ale já nevěděl, kde medaile jsou. Maminka si vzpomněla, že na půdě je nějaká krabice a tam i nějaké medaile byly. Každý ví, že jsem vyhrál olympiádu i bez té placky. Po olympiádě jsem si řekl, že je to pro mě minulost a už mě nějaká medaile nezajímá. Klidně bych ji mohl hodit do potoka.“

Dokázal jste se lyžováním finančně zabezpečit?

„Jako amatér jsem musel závodit až do roku 1984. Změnilo se to po olympiádě v Los Angeles, kde byl například Michael Jordan, který byl v tu dobu už multimilionář. Pomalu se začaly měnit podmínky ve sportu. Přesto jsme nesměli brát žádné prémie. Nedá se to srovnat se současností. Když to shrnu, tak v roce 1974 jsem si za celý rok, který jsem měl velice úspěšný, vydělal 18 tisíc euro (460 tisíc korun). Lyžování mě bavilo a byl to můj život. Neměnil bych to za žádné peníze.“

Co vlastně děláte?

„Já žádné povolání nemám. Cestuji po světě a propaguji Rakousko a Korutany nebo výrobce lyží Head. Nejčastěji mě najdete na sjezdovce v Bad Kleinkirchheimu.“

Zkoušel jste někdy i snowboard?

„Ano, ale není to můj sport. Snadno se to dá naučit, ale já mam raději lyže. Víte, jaký je rozdíl mezi začátečníkem na snowboardu a instruktorem? Tři hodiny.“ (smích)

Když jsme u toho snowboardu, tak co říkáte na Ester Ledeckou, která loni vyhrála olympiádu na lyžích i na prkně?

„Pro mě to bylo něco unikátního. Vyhrát dvě medaile na olympiádě ve dvou různých sportech je nevídané. Je docela dobře možné, že vyhraje i na letní olympiádě. Třeba pojede vodní slalom nebo něco podobného. Fascinuje mě, s jakou lehkostí dokáže přejít ze snowboardu na lyže. Má velký talent. Vždyť spousta lidí má problém zvládnout jen tu svou disciplínu.“

Franz Klammer (65)

Narodil se 3. prosince 1953 v Mooswaldu (Korutany, Rakousko). Poprvé se postavil na lyže ve dvou letech. Z MS 1974 si přivezl první zlatou medaili z velkých závodů v kombinaci. Ve Světové poháru byl 45krát na stupních vítězů z toho 26 závodů vyhrál. Čtyřikrát se stal celkovým vítězem Světového poháru ve sjezdu. Na ZOH 1976 v Innsbrucku získal zlato v závodě ve sjezdu. Za tento „nejdynamičtější lyžařský závod všech dob“ mu udělila americká televizní stanice ABC v roce 1987 lyžařskou cenu „Skiing Award“. Klammer je od roku 1979 ženatý. S manželkou Evou má dcery Sophii a Stephanii.