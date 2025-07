Bizár na Tour de France: Diváci postávali na hrobech

Kam se vytratila soudnost? Během druhé etapy obletěly svět šílené záběry fanoušků Tour de France, kteří chtěli dění na trati vidět za každou cenu. Dokonce i kdyby měli pošlapat místo, kde byl někdo uložen k poslednímu odpočinku...

Doslova přes mrtvoly. Tak někteří diváci Tour de France pojali svůj postoj, aby mohli pozorovat druhou etapu. Uchýlili se totiž těsně za hřbitovní zeď a vylezli na některé kamenné náhrobky.

Záběry obletěly celý svět a vzbudily velkou dávku pobouření.

„Současná Francie... Žádné hodnoty, tato země se stala zemí ztroskotanců,“ napsal jeden z diváků k obrázku z dané chvíle. „Pozorovat to ze hřbitova, proč ne. Ale nohy na hrobě bych si nikdy nedovolil. Oni se opravdu za nic nestydí,“ psal další komentující.

Další z uživatelů to ale viděl podstatně jinak. „Na tomto hřbitově je nutné CHODIT po hrobech, aby se člověk dostal k dalším hrobům. Hroby jsou tam obklopeny jinými hroby bez malých cestiček, takže když vidíte, jak je hřbitov uspořádán, nepřekvapí vás to,“ líčil dotyčný. Reakce na sebe ale nenechaly dlouho čekat.

„To je ale blbá výmluva. Pokud nejdeš navštívit někoho, kdo odpočívá v jednom z těch hrobů, tak to přece nemusíš dělat! Je to otázka zdravého rozumu a základní úcty,“ zněla jedna z reakcí. „Už jen to, že se chceš dostat na hřbitov, abys sledoval nějakou událost, je nepřijatelné! Je to otázka úcty a ti, kteří se stejně jako ty snaží najít ospravedlnění... Už jen ta záminka je blbost a navíc to ani ničím omluvit nejde,“ zlobil se jiný diskutující.