Vodní Sparta: Liják a 10 °C! Po hicech vtrhla do německého kempu Letenských slota

JSME U TOHO - Trousili se z hotelu Das Anhalt na plac zdejšího oddílu ASV Grassau v kapucích jako mniši kapucíni v kutnách. V uších jim zněla slavná hláška dědy Komárka ze Samoty u lesa: „Chčije a chčije.“

Po spalujících hicech dorazila na německo- rakouské pomezí, kde se Sparta chystá na sezonu, slota. Nekonečný liják při 10 °C. „Chlapi, nezrušíme to dneska?“ Tahle vtíravá otázka zazněla z hloučku plejerů při pohledu na ocelově šedé mraky a vodní příval. Nezrušili. Osmdesát minut jim od kopaček létaly gejzíry. Hvězdný navrátilec Kadeřábek si vzal dva páry. Jeden nechal u lajny a pak je mohl oba ždímat…

Skluzy místo grogu

Sprintovali, pilovali souhru, hráli na dvě brány. Byli zralí na pořádný grog, ovšem našel se jeden »plavec«, který byl ve svém oblíbeném živlu. „Miluji, když na soustředěních prší. Skvěle se skluzuje. I když tentokrát jsem se musel držet. Varovali nás, ať to před vámi novináři trochu klidníme,“ culil se promočený dánský záložník Magnus Kofod Andersen (26). Ostře sledovaný křídelník Birmančevič o tu studenou lázeň přišel. Hověl si v suchu, neboť ho lékaři kvůli lehkému zranění nepustili do rachoty.

Tmelili kolektiv

Bůh suď, kolik jich zná Kotkovu a Mádlovu filmovou etudu Rafťáci a kdo už si zacvičil figury ze synchronizovaného plavání. Teď si to vyzkoušeli. Sparťané tmelili kolektiv teambuildingem. Kairinen s Olatunjim vytvořili posádku raftu a další díl proběhl v bazénu kousek od jezera Chiemsee, přezdívaného »Bavorské moře«. Akvabely z olympiád by asi byly z pasáže, při níž Krasniqi škrtil Laciho, celé nesvé, ale možná by ocenily zvedačku, při níž vyletěly nad hladinu nohy bez kopaček…