Velikán i bez zlata! Legendární Josef Černý slaví osmdesáté narozeniny | iSport.cz

Patří mezi velikány, jejichž dresy visí nad ledem v brněnském Rondu. S Rudou hvězdou získal sedm ligových titulů, za jednadvacet sezon nastřílel 403 branek. Dnes se Josef Černý dožívá 80 let. Patřil třináct let ke stálicím reprezentace, hrál na čtyřech olympiádách a tuctu světových šampionátů. Má šest stříbrných a sedm bronzových medailí, jen zlato mu chybí. Když ho v roce 1972 tým Československa získal, nebyl u toho, po zimních hrách v Sapporu se vzdal reprezentace.

Do jejich rodiny v podbrdském Rožmitále pod Třemšínem nosil čáp jednu holku za druhou. Teprve když už jich bylo šest, táta Černý se konečně dočkal kluka. Amatérský a nadšený muzikant byl šťastný, později přibyla ještě dvě děvčata. Jedinému synovi vyrobil první brusle. Zimy tehdy byly tuhé, na rybníku za domem se dalo bruslit od listopadu do března.

Už ve čtrnácti hrál Josef Černý za místní Spartak krajský přebor, v sezoně 1958/59 debutoval v lize za Plzeň. Jeho kariéra však odstartovala až příchodem do RH Brno, která tehdy vládla tuzemskému hokeji. „Kometa si hráče vybírala, nevím, jak jsem se v tak skvělém mužstvu ocitl,“ vzpomínal.

Černému nahrálo, že se v létě 1958 vrátil z Komety do Kladna Bohumil Prošek. Na levém křídle vedle Františka Vaňka a Rudolfa Scheuera hned zazářil. Proměňoval Vaňkovy precizní přihrávky, na bruslích svištěl jak vítr. „Kdo je ten menší hráč s patnáctkou na zádech a křivýma nohama?“ ptali se jeho centra. „Josef Černý. Brzy bude válet za národní mužstvo,“ odpovídal „Profesor“ Vaněk.

Od debutu na mistrovství světa 1959 měl Černý v reprezentaci stálé místo, končil coby její kapitán. V lize sehrál 21 sezon a počtem 686 utkání se držel dlouho v čele historické tabulky. S RH Brno vyhrál titul sedmkrát za sebou. V ročníku 1963/64 nastřílel 44 gólů a stal se králem střelců. Hranici čtyřiceti branek překonal jako první, kanonýrem se stal ještě v ročníku 1969/70. Na jaře 1978 uzavřel ligovou kariéru s bilancí 403 gólů. Překonali ho jen Milan Nový (474), Vladimír Růžička (431) a Viktor Ujčík (410).

Reprezentace se Černý vzdal nečekaně po bronzové olympiádě v Sapporu 1972. Prý aby uvolnil místo mladším. „Nerad na to vzpomínám. Byl jsem v třiatřiceti nejstarší v týmu, za nároďák už jsem hrál dlouho. Cítil jsem náznaky, že bych měl skončit. V Sapporu se navíc v závěru turnaje objevily snahy z ruské strany ovlivnit výsledek našeho vzájemného zápasu,“ řekl Černý s odstupem času.

Z vlastní vůle propásl nejslavnější okamžik své generace. Na jarním světovém šampionátu v Praze získalo Československo poprvé od roku 1949 světový titul. On pozvánku odmítl. „Třeba bych měl konečně titul mistra světa, ale vyhrát se mnou taky nemuseli. Pravda je, že bronz ze Sappora byl tehdy málo, výsledek sváděli hodně na mě. Řekl jsem, že bude lepší odejít včas. Možná to byla chyba,“ vzpomínal. Proč jeho generace zlato nezískala dřív? „Byli jsme poznamenáni dobou, politickou situací. Reprezentace byla vždy kvalitní, hokej jsme uměli, ale chybělo nám sebevědomí. Ruská sborná byla v naší době suverénní. Občas jsme ji dokázali přehrát, ale zkazili si to s jiným soupeřem a bylo po zlatu,“ líčil legendární útočník.

Na podzim 1978 zahájil trenérskou kariéru. Uzavřel ji přímo symbolicky koncem roku 2001 v Kometě. Hokeji už se nevěnuje, práce má dost kolem domu v Brně, který postavil vlastníma rukama. Ale pořád se oddává dlouholeté vášni, chovu holubů. A pořád čeká na návrat letky, kterou ještě v aktivní éře, někdy před 30 roky, při zájezdu Komety vypustil v Holandsku. Dodnes se nevrátili. Prý jsou stále na cestě. Ale jdou pěšky…