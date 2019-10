V mládí byl výborný hokejista, ale díru do světa udělal v tenise. Karel Nováček byl hvězdou přelomu 80. a 90. let, s parťákem Kordou táhl daviscupový tým. Soupeře ničil zejména na antuce, a to díky své nezdolné kondici. Vrcholem se stala sezona 1991, kdy vyhrál čtyři turnaje – ve finále třech antukových (Hamburk, Kitzbühel, Praha) vždy porazil Švéda Gustaffsona! Díky tomu se vyhoupl až na osmé místo světového žebříčku, v kariéře vyhrál 13 turnajů a na prize money vydělal 86 milionů Kč. Jeho grandslamovým vrcholem bylo semifinále US Open 1994, dvakrát si zahrál čtvrtfinále antukové Paříže. Až po ukončení kariéry v roce 1996 byl na tři měsíce suspendován za pozitivní dopingový test během French Open 1995. S hvězdným švédským parťákem Wilanderem jim byly v

těle objeveny stopy kokainu...