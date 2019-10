Hvězda ligy Stanciu bere miliony, ale manželka je spořivá: Tohle vás překvapí!

Nicolae Stanciu pózuje ve slávistické šatně po svém přestupu do týmu českého mistra • Martin Malý (SK Slavia Praha)

Trenér Trpišovský posílá do hry posilu Nicolaea Stancia • Barbora Reichová / Sport

Nicolae Stanciu před odletem do Milána • Tonda Tran (Blesk)

Přestěhuje se Stanciu do Prahy a vezme k nám případně svoji lásku? • Instagram

Už dostal! Její manžel se jmenuje se Nicolae Stanciu (26) a bere ve Slavii za kopání do meruny 3,5 milionu korun měsíčně.

S jeho kreditkou v kabelce by leckterá jiná partnerka zazobaného čutálisty udělala z butiků Prada, Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci či Dolce & Gabbana v Pařížské ulici obchod U snědeného krámu, ale to není nic pro mladou paní Andreeu Stanciuovou. Aspoň to tvrdí na sociální síti.

„Oblečení nakupuji v second handech. Mám je moc ráda a vždycky tam najdu něco, co se mi líbí,“ píše Andreea, kde shání svršky na svoji rozkošnou figuru. Studuje dálkově biochemii na vysoké škole v rumunské Kluži a patrně ví, že vztah potřebuje i jinou chemii než jen bankovky na kontě.

„Mám vedle sebe nejkrásnějšího chlapa na světě,“ hledí zamilovaně na svého muže a prozrazuje, jaké laskominy si Nico dopřává při toulkách Prahou: „Pizzu, burgery nebo hranolky s vajíčkem, sýrem a slaninou.“

Stanciu v tom není sám. TOP 5 kontroverzních přestupů k rivalovi