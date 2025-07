Peltovi v Jablonci pomůže nový partner z Ukrajiny, sponzoruje evropský velkoklub

Do pravého rohu hlavní tribuny Střelnice v úterý odpoledne za majiteli permanentek dorazil sportovní ředitel Zdeněk Koukal, kouč Luboš Kozel, jeho kapitán Nemanja Tekijaški a tiskový mluvčí Martin Bergman. Šlo o příjemnou diskuzi, nesoucí se ve značně optimistickém duchu.

Z užšího kádru odešli jen Dominik Hollý s Bienvenuem Kanakimanou a další ztráty nejsou na pořadu dne. Naopak se příznivcům zopakovalo to, co trenér Luboš Kozel řekl iSportu osobně už v sobotu po generálce se Žižkovem (4:0) – že chce Jablonec nejen udržet lídry (podle zdrojů redakce i za cenu prodloužení smluv), ale ještě i posílit minimálně o dva hráče do ofenzivy.

Jedním z nich je slávista Petr Ševčík. Zatím se kluby mezi sebou nedohodly, zádrhelem je i rekonvalescence kreativního záložníka a základní měsíční odměna pohybující se kolem 650 tisíc korun. Konkurenční Liberec si u Ševčíkova někdejšího spoluhráče Lukáše Masopusta vyhodnotil, že poslední rok „sešívaného“ kontraktu převezme, tudíž Jablonec případně asi bude muset rovněž.

Pomoct v tomto ohledu i v naplnění ambic na účast v top šestce by mohl nový generální sponzor, kterým se dle úterních slov zástupců klubu má dlouhodobě stát ukrajinská společnost Money 24/7, nabízející transakce na devízovém trhu, směnárenské operace, výměny starých bankovek, fixace kurzů, sféru neželezných kovů, platformy pro kryptoměny...

Money 24/7 již podporuje historicky nejúspěšnější ukrajinský velkoklub Dynamo Kyjev, nyní míří na několik příštích let na úpatí Jizerských hor. Zaznělo například i to, že výraznější partnerství by se mělo týkat sázkové společnosti Chance nebo že bude stále pokračovat podpora ze strany MOL.

Podobu nových dresů oznámí Jablonec ve středu večer, v sobotu startuje sezonu doma se Spartou.