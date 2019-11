Zlatokopka nejsem! Slováková prozradila, že vydělává víc než její hokejista

Některé muže by to zahanbilo a znamenalo by to konec vztahu. Vítězka reality show Hotel Paradise Nela Slováková totiž prozradila, že vydělává lepší peníze, než její partner, slovenský hokejista Lukáš Kozák. Přesto jsou jako pár prý spokojení.

Slovákové bývalý i současná přítel je Slovák. „V dnešní době si nedovedu představit, že bych měla Čecha. Slovenština je víc sexy a navíc jsou jednoduše jiní,“ vysvětlovala influencerka v internetovém pořadu Extra host na extra.cz.

A to jí ani nevadí, že její Slovák vydělává jako hokejista v extraligovém Popradu méně, než ona. „Strašně se mi líbilo, že hned na začátku jsme si vyložili karty. S bývalým parterem byla neustále hra na něco, co ve skutečnosti nebylo. S Lukášem si nehrajeme na nic. Když chci někam jet a on řekne, že se to teď nehodí, tak to prostě doplatím,“ řekla Slováková.

V pořadu tedy vyvrátila, že je zlatokopka, která loví profesionální sportovce pro peníze. Přesto něco musí platit pouze Kozák. „Kino, večeře to všechno platí on. Určité věci by měli být na chlapovi,“ dodala sexy blondýna.