Fotbalisté Slavie odletěli do Barcelony v neděli večer • Facebook SK Slavia Praha

Slávisté čekající na let do Barcelony • Facebook SK Slavia Praha

Luis Suárez otřel míč o Petera Olayinku a od něj se odrazil do branky Slavie • Michal Beránek (Sport)

Jan Bořil v euforii po brance do sítě Barcelony • Michal Beránek (Sport)

Barcelona slaví branku do slávistické sítě • Barbora Reichová (Sport)

Prožívá skvělou éru, vládne české lize a v Lize mistrů opakovaně vzdoruje těm nejlepším klubům Evropy. A přesto ji občas někde zamění se Spartou…! Slavia se v úterý večer na Camp Nou postaví slavné Barceloně, moderátorce České televize Kateřině Nekolné se ovšem v pondělních odpoledních zprávách „povedl“ kuriózní přeřek. Do Španělska prý odletěli sparťané.

Utkání Barcelona - Slavia na O2 TV Sport Speciální předzápasový program startuje v 18:00, moderátor Libor Bouček přivítá jako hosty vítěze LM Vladimíra Šmicera a Marka Jankulovského. Přímo na slavném Camp Nou v Barceloně pak Petr Svěcený bude rozebírat aktuální dění třeba s Tomášem Ujfalušim, ve vysílání se objeví i slavní fanoušci jako kardiochirurg Jan Pirk či Zuzana Hejnová. Z hrací plochy se bude hlásit reportér David Sobišek, utkání komentuje zkušená dvojice Milan Štěrba a Jan Homolka. Všechny přenosy z LM na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal je možné sledovat i díky měsíční službě O2 TV Sport Pack. Více zde »

Není to poprvé, co se něco takového stalo. Rozlišovat dva pražské rivaly dělalo některým zahraničím médiím problém už při jarní jízdě sešívaných Evropskou ligou. Třeba britský deník The Sun označil po utkání s Chelsea Tomáše Součka za hráče Sparty. „Jste normální?“ psal tehdy na Twitteru naštvaně obránce Vladimír Coufal.

Teď před duelem na Camp Nou se podobénho zaváhání dopustila i moderátorka České televize Kateřina Nekolná. „Fotbalisté pražské Sparty dva dny před utkáním čtvrtého kola Ligy mistrů odletěli do Barcelony,“ prohlásila v živém vysílání.

Její chyba okamžitě začala kolovat internetem. Slávisté se cítili dotčení. Naopak nejvíc trapný omyl pochopitelně pobavil fanoušky úhlavního rivala...