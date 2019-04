Chelsea - Slavia: Sun udělal ze Součka sparťana. Jste normální? divil se Coufal | iSport.cz

„Vstupenky na naše domácí utkání Evropské ligy proti Spartě Praha se budou prodávat od zítřka,“ viselo na webu Chelsea v pondělí 1. dubna.

18. dubna však k zápasu čtvrtfinále Evropské ligy do Londýna nedorazila pražská Sparta, nýbrž Slavia. Hrubý omyl PR týmu „Blues“. Dalo by se říct neopakovatelný.

Ovšem po samotném duelu, který domácí Chelsea vyhrála 4:3, se chybou nechtěně inspiroval deník The Sun. Na gól Tomáše Součka, který v danou chvíli znamenal z pohledu Slavie snížení na 1:3, reagoval Pedro po pouhých 63 vteřinách. Na to upozornil tisk v infografice. V počtu vteřin problém není. Ten nastal v přiloženém textu, kde byl autor branky Pražanů uvedený jakožto fotbalista Sparty.

„Hele, The Sun, jste normální? Tomáš Souček skóroval za Spartu? To je stejný, jako kdybych lidem u nás v České republice řekl, že jsme hráli s Arsenalem,“ nestačil se přes twitterový účet divit obránce Slavie Vladimír Coufal, který vinou zranění střetnutí na Chelsea přihlížel pouze z tribuny.

Hey @TheSun are you normal ?? Tomas Soucek score for Sparta Prague ?? 🤦🏽‍♂️❌ It is the same if I tell people in Czech that we play against @Arsenal 🙈 If you want write about us and football you have to know elementary information for example which team will be play with @ChelseaFC pic.twitter.com/4kMJHVDrPs