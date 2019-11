Lela Ceterová, přítelkyně Karlose Vémoly, v kalendáři "Taste me" odhalí i své největší zbraně • Mario Gotti

V kleci si to rivalové rozdají už zítra v O2 areně. „Výhra pro mě bude znamenat úplně všechno. Půjdu za hranice, co normální člověk nedokáže,“ burcuje Vémola.

„Může to být nejdůležitější zápas mého života. To není jen vítězství pro mě, ale pro celé Slovensko,“ tvrdí Végh. Jak se největší česko-slovenský MMA souboj historie zrodil?

Září 2017

Végh a Vémola proti sobě stojí jako trenéři v reality show OKTAGON Výzva. Od té doby začíná snění o duelu mezi těmito dvěma legendami česko-slovenského MMA.

Leden 2018

Vémola oficiálně vyzývá Végha na souboj. „Nebylo to, že jsem si ho vybral. Šlo i o nátlak fanoušků a médií. Je opravdový šampion a výzvě neuhne,“ tvrdil Vémola.

Březen 2018

Végh podepisuje dlouhodobou smlouvu s OKTAGONEM, Vémola je v té době zápasníkem jiné organizace. „Karlos mě vyzval, ale já si nechci dokazovat, kdo je nejlepší Čech či Slovák. Mně je to jedno. On se chce se mnou bít, tak ať přijde on za mnou,“ kontroval Végh.

Leden 2019

Přání fanoušků jsou vyslyšena, Vémola přestupuje do OKTAGONU a zápasu století nic nebrání. „Mluvím o něm už dlouho a já vždy doručím, co slíbím,“ hlásil Vémola.

Březen 2019

První Karlosův zápas přestupu a suverénní vítězství v Ostravě. „Všichni víte, proč jsem tady. Hlavně Attila Végh ví, proč jsem tady. V OKTAGONU je jenom jeden král! Tohle je můj domov,“ vzkázal »Terminátor«.

Červen 2019

Šokující K.O., které utrpěl Végh na galavečeru OKTAGON 12, vyvolává otázky, zda zápas století bude. Pochyby jsou brzy rozehnány oznámením termínu, který je stanoven na 9. listopadu.

Červenec 2019

Vémolovo suverénní vítězství nad brazilským »Frankensteinem« jej v očích veřejnosti staví proti Véghovi do role favorita. „K Attilovi jenom jedno. Nedělej to stejné jako ostatní, nesnaž se jen přežít. Jinak skončíš jako Frankenstein!“

