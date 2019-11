Známé fotbalové příjmení Josefa (40, hráč Slavoje St. Boleslav) a Marka (37, hráč prvoligové Ml. Boleslavi) působí na pomezního rozhodčího Iva Poláka (51) jako červený hadr na býka. „Tady máš ten ČISTÝ FOTBAL!“ pronesl prý Polák směrem k Josefovi, jenž hrál za Starou Boleslav. Ten reagoval slovy: „Ty jsi jantar, co to máváš za nesmysly.“ A za to dostal od hlavního rozhodčího Stumpfa červenou kartu.

Zpět k Ivu Polákovi: Už před dvanácti lety proběhlo jeho jméno tiskem – to když hrubě ovlivnil turnajový zápas starších žáků Motorlet – Olomouc ve prospěch pražského týmu. I proto ho web čistýfotbal.cz umístil na černou listinu českého fotbalu. A právě Stará Boleslav se před třemi lety proti Polákovi veřejně postavila.

Josef Matějovský popsal dění z této neděle takto: „Rozhodčí Ivo Polák si potřeboval vyřídit staré účty! Ze hřiště jsem nejprve putoval já a následně můj brácha Marek, který se přijel podívat do Kosmonos se svým synem Dominikem. Před třemi lety se totiž Slavoj Stará Boleslav postavil rozhodčímu Polákovi a ten si to stále dobře pamatuje! Brácha byl vykázán z celého sportoviště za to, že řekl na adresu rozhodčích, že to jsou šašci a pískají zápas v chůzi. Ano, toto jsou ty momenty, proč někteří ligoví hráči nechtějí pokračovat v kariéře na nižší úrovni!“