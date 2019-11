Krásná Cibulková odkryla plány po konci kariéry a... Tají těhotenství?!

Tenistka Cibulková si zatrénovala hned po příletu do Austrálie. • Instagram

Slovenská tenistka Dominika Cibulková má ráda módu a na jejím Instagramu je to vidět. • Instagram

Dominika Cibulková na dovolené v plavkách, to je vždy žhavá podívaná... • Instagram.com/domicibulkova

Její život byl dosud dřina, ale i jedna velká párty. Cibulková zářila na kurtech a jejím největším úspěchem se stalo ovládnutí Turnaje mistryň na konci sezony 2016. Od té doby její kariéra uvadala. Letošní vleklé zranění pak rozhodnutí skončit s tenisem uspíšilo.

„ Už jsem nebyla ochotná trénovat na 200 procent. Nezvládala jsem to ani fyzicky, a ani psychicky,“ vyprávěla deníku Nový Čas. Období bez tenisu vyplňovala užíváním si života. Jezdila na exotické dovolené, ve svém luxusním střešním bytě v centru Bratislavy pořádala k nelibosti sousedů divoké večírky.

S manželem Michalem Navarou se nyní těší na další životní etapu. Před pár dny byla Cibulková spatřena na gynekologicko-porodnické klinice a okamžitě se začalo spekulovat, že je těhotná.

„Kdybych byla těhotná, tak bych vám to stejně v této chvíli určitě neřekla. S manželem jsme spolu devět let. Oba máme ideální věk na to, abychom nad tím začali uvažovat. Zatím všechno v našem vztahu šlo tak, jak mělo, takže věřím, že i dítě přijde ve správný čas,“ řekla tenistka.