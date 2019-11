Transsexuální olympijský vítěz účinkuje v šílené reality show. Trpí jako Navrátilová

20:05Na tuhle zábavu musíte mít žaludek. Reality show I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! (Jsem celebrita… Dostaň mě odsud) už pokračuje devatenáctou sérii. Letos se před kamerou objevil olympijský vítěz desetibojař Bruce Jennner (70), který se poslední roky přeměňoval na ženu Caitlyn. Nyní běhá po pralese v bikinách, sahá na hady a brouky, aby pobavila diváky u obrazovek. Stejné zážitky má i legendární tenistka Martina Navrátilová, která účinkovala v této show před 11 lety.

Strach, slzy, zděšení. Olympijský vítěz v desetiboji z Montrealu 1976 Bruce Jenner kývl na nabídku stát se jednou z hvězd známé reality show I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! Slavní jsou v rámci natáčení vysazeni uprostřed tropické džungle a musí čelit různým nástrahám. Koupání se v bahně, sahání na hady, pavouky a různý hmyz.

Bruce, který je transsexuál a nechal se přeoperovat na ženu Caitlyn, chtěl v soutěži skončit hned první den. V černých bikinách totiž musel čiperný sedmdesátník pobíhat džunglí a tekla na něj studená voda. Rozbrečel se, ale nakonec se rozhodl v natáčení pokračovat. Možná by si to rozmyslel, kdyby věděl, co ho čeká následující den.

Štáb ho totiž zavřel do klece s tisíci šváby a jinou drobnou havětí. Navíc u toho musel plnit soutěžní úkol. Další extrém přišel v podobě proskleného akvária s hadem, ve které musel mít Jenner hlavu. „Je mi sedmdesát. Mám být doma a hrát si s vnoučaty?,“ ptal se olympijský vítěz před tím, než si prožil muka v podobě záludných nástrah. Teď by byl možná rád, kdyby byl zpátky v Los Angeles ve svém luxusním domě.

Před 11 lety se komfortu musela vzdát i legendární tenistka Martina Navrátilová, která také tehdy kývla na natáčení v této šílené reality show. Tehdy musela taktéž strpět akvárium s brouky a hadem na hlavě a plavání v nádrži, která připomínala obří žumpu. Natáčení využila jako správná bojovnice za práva homosexuálů k osvětě. „Můj vzkaz všem gayům a lesbičkám zní jasně: Odhalte svou orientaci! Každý z těch, kteří to udělali, mi dnes říká, že je mu mnohem líp a cítí se svobodnější,“ pravila tenistka.