Tenistka Cibulková ve své knize šokuje: Léčba sexem s boháčem na jachtě!

Před deseti lety se Cibulková léčila se zraněným žebrem. Místo po turnajích tak létala za lékaři, aby ji dali dohromady. Jenže v tu chvíli přišla neočekávaná nabídka od tajemného muže. „Psali jsme si. Osobně jsem ho viděla až po Wimbledonu. Přitahoval mě jako muž i jako silná osobnost,“ uvedla tenistka.

Jméno movitého obdivovatele neprozradila, ale co následovalo, už popsala. „Přišlo od něj pozvání na jachtu. Jela jsem se tam tajně vyléčit. Nikdo to nevěděl. Poprvé v životě jsem si postavila hlavu. Nikdo mě nemohl zastavit,“ líčila Cibulková.

Romantickou plavbu u Řecka si užila. „Strávila jsem tam s ním čtyři týdny. Bylo to fajn. Bez závazků, bez plánů... To bylo ale všechno, co jsem se ctitelem zažila. Pak už jsem se s ním nesetkala. Bylo to krátké, ale dodnes na to ráda vzpomínám.“

Podle slovenských novinářů jde o amerického podnikatele s řeckými kořeny Erica Assimakopoulose. Několik měsíců po vášnivé plavbě se Dominika seznámila se svým současným mužem Michalem Navarou a bouřlivý milostný život plný krátkodobých vztahů skončil.