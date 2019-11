Markéta Davidová předvedla ve smíšené štafetě velmi solidní výkon, který by ráda převedla i do dalších závodů • Petr Slavík (Český biatlon)

Ještě tři roky v biatlonu. To je plán hvězdičky Markéty Davidové (22). Fanoušci pláčou už teď, a to ještě neví, že Makulino »nikdy neříkej nikdy« neznamená pokračování i po Hrách v Pekingu, ale možný odchod ještě před nimi.

Ve švédském Östersundu začne v sobotu smíšenými štafetami nový ročník Světového poháru. A i když to Markéta neslyší ráda, právě ona by měla výsledkově táhnout český biatlonový lazaret.

Je přitom zvláštní mluvit o konci její kariéry, když ta se rozzářila teprve v minulé sezoně. Jenže tak to má kráska z Jizerských hor nastavené. „Je v tom chtíč normálního života, protože tohle je bublina. Teď mě to táhne zkusit za tři roky něco jiného,“ vysvětlovala Davidová už na jaře.

Její rozhodnutí poté ještě podpořily úspěšně složené zkoušky na vysněnou brněnskou veterinu. „Bylo mi na škole řečeno, že studium s biatlonem skloubit nejde. Nicméně mi alespoň nabídli možnost o tři roky nástup odložit,“ říká Makula, která tak prozatím studuje »aspoň« magisterský obor na pražské zemědělce. Každopádně tříletý limit jí doběhne přesně po olympiádě v roce 2022. „Ano, vychází to v podstatě krásně. Jako bych měla nalajnovaný život až do čtyřiceti,“ směje se.

Jako Gábina?

Jenže lajny lemující budoucnost Davidové nejsou dvojité, jako spíš přerušované. Na původním plánu se sice zatím nic nemění, ale... „Ale nikdy neříkej nikdy a uvidíme, jak to všechno dopadne,“ povídá tajemně Markéta pro Blesk, načež myšlenku rozplétá do překvapivé podoby. „Odklad na veterině podporuje to dřívější rozhodnutí, ale já tam můžu nastoupit kdykoliv, takže to možná podporuje i možnost skončit dřív,“ odhaluje Makula, že podobně jako přišli čeští biatlonisté před Hrami v Pchjongčchangu o Gabrielu Koukalovou, mohli by před Pekingem ztratit Davidovou.