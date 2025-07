Lindu Noskovou čeká první osmifinále Wimbledonu v životě. Po třech vítězstvích nastoupí dvacetiletá česká hráčka k poslednímu utkání na kurtu číslo 1, její soupeřkou bude třináctá nasazená Američanka Amanda Anisimovová. Pokud by uspěla, vyrovnala by své grandslamové maximum, kterým je loňské čtvrtfinále Australian Open. Podaří se jí to? Sledujte ONLINE přenos zápasu na iSportu.