PŘÍMO Z RAKOUSKA | V přípravě zatím samé výhry. Slavia staví kádr na obhajobu titulu a úspěch v Lize mistrů. Bude u toho opět trenér Jindřich Trpišovský, o něhož údajně projevil zájem klub Al-Jazira ze Spojených arabských emirátů. „Mě nikdo nekontaktoval. Když se mi někdo ozývá třeba na WhatsApp, vůbec na to nereaguju. Řeší to můj agent, který ví, že se soustředím na práci tady. Momentálně bych o tom nepřemýšlel,“ vyznal se kouč na tradičním soustředění v Rakousku.

Tvrdý sobotní střet s domácím Blau Weiss Linec (1:0) odnesl vážným zraněním levý wingbek Dominik Javorček. Paradoxně nešlo o záludný zákrok soupeře, který na českého mistra vytasil nevšední agresivitu plus herní kvalitu. „Byla to jedna z nejlepších prověrek za poslední roky,“ pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský.

Takže spojení se zámožnou Al-Jazirou vás neláká?

„Věřím, že tento tým (Slavia) má před sebou výkonnostně fakt velkou sezonu. Nevím, jestli je zájem Al-Jaziry pravda. Mně říkal Standa Vlček, že se to někde psalo. Vždycky je to pro trenéra ocenění, ale já mám rád intenzivní, běhavý fotbal. Tam bych byl možná po dvou trénincích pryč.“ (úsměv)

Přijdou kromě odchodu Malicka Dioufa do West Hamu další pohyby v kádru?

„Kádr budeme zužovat. Další posílení teď nemáme v hlavě. Jedině, že by nás něco bouchlo do očí a bylo by schůdné to řešit. Uvidíme, jak to bude s Klímičem (olomouckým útočníkem Janem Klimentem), který je teď zraněný. Během čtrnácti dnů asi k nějakým odchodům dojde. Zajímavé možnosti hostování se rýsují pro Oumu, který byl s námi za půl roku snad měsíc, když to přeženu. Ještě s ním budeme mluvit. Nemyslím, že na nějakého hráče přijde „bomba“. To, co tady je, tu i zůstane.“

Co říkáte na sobotní emotivní duel s Lincem, který jste díky trefě Ondřeje Zmrzlého vyhráli 1:0?

„Zápas byl hodně tvrdý. Nevadí mi, když se hraje důrazně a simuluje to ligové utkání. Vadí mi některé zákroky, skluzy zezadu. My jsme neudělali ani jeden. Dneska už to do fotbalu vůbec nepatří. I soupeř má před ligou, je to zbytečné a kumulovalo se to. Jinak musím pochválit Linec. Byl velice dobrý, hrál v pohybu. Agresivitu trošku přehnal, ale od toho tam je rozhodčí, který se o to má postarat. Jenže tento byl katastrofální. Asi šel náhodou kolem a vzali ho.“

Neuměl si zjednat respekt, že?

„Bylo to šílené a oni toho využili. Chodili do nás. Byla to dobrá prověrka. Jsem rád, že se po skluzech zezadu nic nestalo. Je to příprava, sudí mohl někoho poslat ven. Oni by vystřídali a dohrávali by se v jedenácti. Hráči jsou v únavě, někdy hůře kontrolují pohyb a jsou někde pozdě. Jejich hráč sáhne po odehrání do Chaloupka a on mu nedá ani kartu. A k tomu mi řekne, že je to fotbal. Kdyby ten zákrok udělal někdo na něj, tu kartu chtít bude. V těch dvou předchozích zápasech jsme měli technické soupeře (Razgrad a Kluž), kteří nechodili moc do těla.“

Linec byl pravý opak, navíc hrál opravdu slušně.

„Fakt mě překvapil. Byl fotbalový, rychle nás dostupoval. V první půli jsme neměli vůbec na nic čas. Chodili na nás hodně brzy, což je dobře. Vlítli na nás, a jelikož jsme neměli dynamiku, z těch situací jsme se nedostávali. Nahoře jsme nevyřešili dobře některé situace.“

„Vyloučený“ byl pouze váš asistent Zdeněk Houštecký, jehož sudí vykázal za slovní výlevy z lavičky. Jak ho vyhmátnul? Byl docela schovaný.

„Jo, byl schovanej. (úsměv) Myslím, že to trošku odnesl za mě. Nejdřív jsem vylítl já, až pak on. Na své poměry tentokrát neřekl nic hrozného. Rozhodčí to asi chtěl uklidnit. Některé věci byly absurdní. Pamatuji se, jak tady loni vyloučili Malicka za špatné autové vhazování. Tyhle věci většinou k Rakousku patří. V prvních dvou zápasech přitom byli rozhodčí fantastičtí. Až jsem byl překvapený. Ale aspoň se trošku zvedly emoce a dostali jsme se do bojového, mistrovského módu.“ (úsměv)

Co výkon týmu?

„Upracovaný. Nebyli jsme živí, byla znát únava. Kluci, kteří přijeli z nároďáku a zapojili se v pondělí, měli do čtvrtka hodně běhání. Až v pátek měli první předzápasový trénink. Pohyb nebyl dobrej. Na druhou stranu je dobře, že jsme viděli, jak se kluci dokážou kousnout. Ve druhém poločase to měli hráči jako mistrovský zápas. Dohrávalo se dost takticky, na morál. Dozadu jsme to zvládli velice dobře. Byla to jedna z nejlepších prověrek za poslední roky.“

Proč zatím v přípravě nenastoupil útočník Tomáš Chorý?

„Když to zjednoduším, přivezl si z repre zánět v tříslech. Jde o chronický problém, který se s ním táhl celé jaro. To zranění se mu pořád vrací. Ještě ani jednou netrénoval. V pátek měl poprvé individuál, kdy byl venku. Je předpoklad, že by se mohl zapojit ve středu. Chceme to fakt doléčit. Dělají se na to speciální cviky.“

Kdy uvidíme v zápase zdravého záložníka Lukáše Vorlického?

„Těžká otázka…Chceme být trpěliví. Kdybych měl vystřelit od boku, připojí se k týmu někdy v září, v říjnu. Zápas vůbec neumím odhadnout. Myslím, že bude jako Vlčák (Tomáš Vlček) začínat přes béčko. Jeví se to dobře, ale není to otázka měsíce, dvou. Vůbec na to nechceme spěchat. Nějaký instinkt mi v hlavě říká, že teď už to bude dobré. Chceme pro to udělat maximum, aby se vrátil maximálně připravený.“