Šéf Hrdlička otevřeně: Proč Plíšková vyhodila Martínezovou?

Karolína Plíšková slaví postup do čtvrtfinále Australian Open se svým týmem v ledové lázni... Za ní trenérka Conchita Martínezová, manžel a manažer Michal Hrdlička a kondiční trenér Azuz Simčič. • Twitter.com/@KaPliskova

Ke Karolíně Plíškové New York pasuje • Instagram

Manželé Michal Hrdlička s Karolínou Plíškovou si v New Yorku umějí udělat pohodu • Instagram

Nebývá obvyklé, aby druhá tenistka světa vyhodila uznávanou trenérku. Karolína Plíšková (27) tu kuráž měla! Co se mezi superkoučkou a lounskou rodačkou stalo?

„Vztah hráč – kouč je v tenise specifický, tráví spolu strašně hodně času. Takže nezáleží úplně jen na tom, jak si vyhovují v rámci práce na kurtu, ale přináší to i sekundární problémy,“ naznačil Hrdlička, že za odchodem Španělky Conchity Martínezové (47) nemusely být jen sportovní faktory.

„Na okruhu jsou hráči, kteří ten svůj tým berou opravdu byznysově, jsou spolu dvě hodiny denně na kurtu a pak se nevidí – žádné společné večeře, nic. Karolína je jiná, jako tým spolu trávíme spoustu času, čímž se sice kolektiv stmeluje, jenže pak logicky mohou vznikat třecí plochy. Musíme si to do budoucna vyhodnotit a asi to taky trochu omezíme,“ prozradil manažer Plíškové.