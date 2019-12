Pastrňák a jeho kvartýr snů! Jaké slavné sousedy má kolem sebe?

Když v listopadu 2017 podepsal lukrativní šestiletý kontrakt na 878 milionů korun, mohl si vybrat, kde bude s krásnou přítelkyní Rebeccou trávit volný čas. Se záplavou nabídek bostonských »realitek« nakonec Davidovi pomohli spoluhráči!

Doporučili mu apartmán v prestižní ulici Battery. „Možná tady byl na návštěvě, tak si to zde oblíbil. Kousek odtud začínal bydlet na hotelu, takže to koupil asi kvůli tomu, že tady byl s kluky,“ svěřila se jeho maminka Marcela Radiožurnálu. Jen pár kroků od »Pastova« vchodu žijí hned tři »Medvědi«.

David Pastrňák má za sousedy samé kamarády z kabiny Bruins • Foto Koláž VIPsport

„Po pravé straně máme Krejčího, po levé bydlí Brad Marchand. Za našimi zády bydlí Zdeno Chára,“ řekla maminka přímo u vchodu syna Davida, za nímž létá v době Vánoc a na play off.

Není divu, že se na nábřeží hokejistům líbí. Kromě toho, že mají výhled na moře, to mají všude blízko. Do haly TG Garden, jim to trvá jen deset minut pěšky! A taková procházka do centra přístavního města jim zabere čtvrt hodinky.

Co víc si můžou přát?